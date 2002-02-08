Bransjen

Munnkurv for Slettemark og FONO?

Publisert
08.02.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Både TV2 og NRK bragte i går kveld videre Ballades oppslag om den sterke kritikken som Sæmund Fiskvik formulerte mot bransjebladet FaroJournalen. Fiskvik svarte for seg i to kanaler, samtidig som det dukket opp to nokså oppsiktsvekkende påstander fra Stereo-redaksjonen i NRK2. De hevdet at FONO nå hadde gitt alle sine medlemmer beskjed per faks om at debatten rundt Spellemannsprisen heretter skal holdes internt. Samt at ansvarlig utgiver av FaroJournalen skal ha nektet redaktør Asbjørn Slettemark å trykke brevet fra Fiskvik i bladet.

”Hvert år er det bråk rundt Spellemannprisen. Hvorfor er det slik? Er musikkbransjen befolket av mennesker som foretrekker skarpe utfall og friske vinder? Eller er det reglementet rundt nominasjonene som skaper grobunn for de voldsomme diskusjonene som nå utspiller seg?”

Slik formulerte Stereo-redaksjonen problemstillingen før sendestart. Men det skullle tidlig vise seg at programleder Erik Aasheim ikke riktig klarte å holde fast ved det grunnleggende i debatten. Da han tidlig i ordskiftet bragte videre Skjeklsæthers påstander om selve Spellemannsreglene som ”hemmelige”, noe ingen andre aktører i debatten har hevdet, var det selvsagt ikke vanskelig for Fiskvik å tilakevise dettte med både autoritet og tørre fakta.

Gårsdagens forhåndsopphaussede konfrontasjon mellom journalist Tom Skjeklesæther og Sæmund Fiskvik i Spellemannsekreatariatet ble ellers en nokså gemyttelig affære. Fiskvik hevet seg over Skjeklesæthers nokså unødige angrep på hans politiske fortid i (ml)-bevegelsen, og opprettholdt sitt syn på Spellemannkomiteens rett til å gripe inn i fagjuryens vurderinger som en nødvendig ”sikkerhetsventil”. Han understreket videre at slike inngrep forekommer svært sjeldent, og i hvert fall ikke i den skalaen FaroJournalen har hevdet.

På direkte spørsmål fra Aasheim tallfestet Fiskvik antallet slike inngrep som ”to til tre” av i alt seksti nominasjoner. Dette bestrides for øvrig i dagens utgave av Dagsavisen, der journalist Bernt Erik Pedersen hevder at Spellemannkomiteen har overstyrt/justert fagjuryen i form av i alt ni tilleggsnominasjoner i klassene popgruppe, rock, hip hop, folkemusikk, jazz, viser og åpen klasse.

Fiksvik var ellers ikke spesielt interessert i å diskutere sitt omstridte informasjonsskriv til platebransje og jurymedlemmer, der han ga redaktør Asbjørn Slettemark det glatte lag:

— Jeg ønsker ikke å diskutere FaroJournalen. Det var avtalen da vi kom hit. Dette har vi sendt brev om internt i bransjen. Det er veldig rart at når noen pressefolk blir kritisert, så hører vi straks at noen har forsøkt å stanse en debatt. Du aner ikke hva vi i platebransjen har tålt fra pressen.

Oppsiktsvekende var ellers de to nevnte påstandene fra Stereo-redaksjonen: At de norske, uavhengige plateselskapene nå var gitt munnkurv av sin egen ledelse, på samme måte som Asbjørn Slettemark skulle ha blitt overstyrt av utgiveren av bransjebladet – altså Simen Rognerud i Faro Publishing. Fiskvik gjentok uansett det samme som han også hadde sagt til TV2s ”Underholdningsavdelingen” tidligere på kvelden: Dette skal ordnes på kammerset.

— Vi tar det der internt, sa Fiskvik om FaroJournalen-kontroversen til TV2. – Vi har vært misfornøyd med en del journalistikk, og det vil jeg ikke kommentere offentlig. Det skal vi rydde opp i på kammerset.

Fiskvik sa også følgende: – I Spellemannkomiteen sitter FONO, IFPI, Gramart og NRK. Det er vi som skal drive med dette her, og vi er hundre prosent enige. Dette gjør vi med den beste samvittighet, og vi tror det er vår jobb.

Fiskvik understreket både hos NRK og i TV2 at det primært var hensynet til artistene som gjør at Spellemannkomiteens ekstra nominasjoner må holdes hemelige.

— Man kan ikke stemple noen av de nominerte som mindreverdige. For oss er alle nominerte like verdige og like gode.

BransjeDebattOrganisasjonerPressePriser

