Sergej Schroeter ny sjef for Nordlysfestivalen

Sergej Schroeter går fra Tromsø Jazzfestival til musikk- og kulturarrangementet Nordlysfestivalen.

Sergej Schroeter har de siste årene ledet Tromsø Jazzfestival og vært leder av Tromsø Jazzklubb. Han tar over ledelsen av Nordlysfestivalen 1. mars etter nåværende festivalsjef Heidi Lekang, melder festivalen.

– Som iherdig konsertarrangør og kulturforbruker falt det meg naturlig å melde min interesse da Nordlysfestivalen utlyste stillingen, forteller Schroeter. – Helt siden jeg flyttet til Tromsø, for snart 10 år siden, har Nordlysfestivalen vært en stor del av min kulturelle tilværelse.

Han beskriver festivalen som et arrangement hvor de musikalske høydepunktene har stått i kø, og mener at Nordlysfestivalen er unik fordi den rommer et så bredt spekter av sjangre og kunstformer, samtidig som den appellerer både til byens yngre og eldre publikum.

– Det kribler i fingrene etter å videreutvikle en av landsdelens eldste og viktigste kulturaktører! sier den påtroppende festivalsjefen.

Schroeter har bakgrunn som utøvende musiker i tillegg til å ha drevet festival, jazzklubb og musikkskole, og omtales som et kjent ansikt i kulturbransjen i nord. Han hadde sine formative år i Bærum og Oslo, men hans nordnorske røtter dro ham til Tromsø i 2014. Her avsluttet han sin mastergrad i utøvende, rytmisk klarinett ved Musikkonservatoriet i 2021.

– Jeg kommer til dekka bord, påpeker den nye festivalsjefen, – Heidi, teamet og styret har de siste årene gitt Nordlysfestivalen et skikkelig løft. Min umiddelbare oppgave blir å plukke opp alle de riktige trådene og nøste videre, deriblant en strålende innsats for å gi barn og unge i Tromsø et rikere og mer tilgjengelig kulturtilbud. Jeg gleder meg til å sette mitt personlige preg på festivalens kunstneriske profil og tøye enda mer i sjangergrensene, med mål om en festival som treffer alle i byen, sier Sergej Schroeter.

Nordlysfestivalen er en nidagers musikkfest som fra sin oppstart i 1988 har utviklet seg fra en liten klassisk musikkfestival til en festival som i dag presenterer en stor bredde av musikalske uttrykk med kjernen i det klassiske.