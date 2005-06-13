Ny nett-tjeneste skal selge norsk musikk og kultur til USA

I dag lanseres «This is Music From Norway», en ny internettbasert musikktjeneste som skal gjøre norsk musikk- og kulturliv kommersielt tilgjengelig for 4,9 millioner norskamerikanere gjennom portalen www.norway.com. Prosjektet er et samarbeid mellom Phonofile AS, Musikkinformasjonssenteret – MIC, Norwegian American Foundation, Nordmannsforbundet og Brand Management Group AS. – Vi skal utfylle iTunes på det amerikanske kontinentet, sier Terje Sand i Brand Management Group.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Den 13. juni 2005 lanseres This is Music From Norway – en ny internettbasert musikktjeneste som bl.a. har som ambisjon å gjøre norsk musikk- og kulturliv kommersielt tilgjengelig for nærmere fem millioner norskamerikanere gjennom portalen www.norway.com.

This is Music From Norway sier selv at de skiller seg ut i jungelen av musikktilbydere på internett. Tjenesten tilbyr nedlastninger fra norske artister, samt et bredt spekter av informasjon om norsk musikk- og kulturliv.

Et digitalt utstillingsvindu for norsk musikk

— Sammenlignet med iTunes – hvor en definitivt vil få problemer med å finne norske artister dersom man bor utenfor Norge – vil This is Music From Norway fremstå med en tydelig norsk musikkprofil, sier Terje Sand i Brand Management Group.

Brand Management Group holder til i lokalene til Virtual Garden i Løvenskjoldsgate i Oslo, der de i morges avholdt pressekonferanse omkring lanseringen av den nye nettportalen.

This is Music From Norways fremste marked vil være Nord-amerika, hvor den største andelen av etniske nordmenn utenfor Norge holder til. I nær fremtid vil This is Music From Norway også gjøres tilgjengelig i andre deler av verden.

This is Music From Norway omtaler seg selv som et nyvinnende samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i norsk musikkliv, samt Norwegian American Foundation og Nordmannsforbundet gjennom Norgate AS, som eier og drifter portalen www.norway.com. I tillegg til å ligge som en underavdeling av denne adressen, har This Is Music From Norway også sitt eget domene på www.musicfromnorway.com.

Norway.com: Den mest besøkte inngangsporten til Norge og Skandinavia

Norway.com, som er det offisielle nettstedet for Norwegian American Foundation, hadde 621 000 unike brukere i januar 2005, en økning på 223 000 besøkende siden samme tid i fjor. Dette skal gjøre nettstedet til den best besøkte inngangsporten til Norge og Skandinavia. Mer enn 60 prosent av brukerne kommer fra Nord-Amerika, mens rundt 20 prosent av besøkene er fra skandinaviske brukere.

Norway.com samler ineteressene til over 900 norsk-amerikanske organisasjoner og virksomheter. Kim Nesselquist, som er direktør for Norwegian American Foundation, er svært fornøyd med utviklingen, og har forkynt følgende mål for inneværende år:

— Vår ambisjon er å nå 10 millioner brukere i året innen utgangen av 2005.

Vil føre pengene tilbake til norsk musikkliv

Hensikten med This Is Music From Norway er i følge initiativtakerne tresidig, der man søker å

* Utnytte internett som verdiøkende kanal for norske artister, eiere og forvaltere av nasjonale musikkrettigheter

* Utnytte hundreårsmarkeringen 2005 og den oppmerksomhet denne hendelsen får i USA, om norsk historie, kulturliv og røtter, til å markedsføre norske artister og opphavsmenn.

* Skape en kommersiell forretningsmodell som tar sikte på å føre så mye økonomiske ressurser som mulig tilbake til norsk musikkindustri . Målet er å stimulere til fremtidig utvikling av norske artister og musikere.

— Oppmerksomheten i utlandet rundt norske artister har aldri vært større, mener Sand, som naturligvis ser dette som et godt signal for den fremtidige driften.

— Noen gode eksempler er nykommeren Annie, Røyksopp og Leif Ove Andsnes, som alle har oppnådd en imponerende internasjonal suksess. This is Music From Norway ønsker å støtte opp under, og øke denne oppmerksomheten, ved å være et vindu hvor norske artister og norsk musikkliv kan presentere og selge seg selv.

Tjenesten skal rulles ut i flere faser, hvorav fase en altså er samarbeidet med www.norway.com.

Musikkinformasjonssenteret: – Et naturlig samarbeid

Alt i dag kan interesserte ta i øyensyn de nye nettsidene, som bl.a. inneholder en opplenket utgave av VG-lista, nyheter fra Phonofile, samt artikler fra MICs engelskspråklige nettsider. I tillegg finner man også en oppdatert begivenhetskalender for norske konserter og arrangementer i USA og Canada, samt en tilsvarende oversikt over større musikkarrangementer her hjemme.

— Vi ser frem til dette samarbeidet, og ser på det som en naturlig utvidelse av den engelske nettjenesten vår, sier informasjonssjef Aslak Oppebøen i MIC. – Dette kan gi oss et nytt marked, som vi ikke har hatt tilgang til på samme måte før.

For ytterligere informasjon kan alle interesserte ta kontakt med Terje Sand i Brand Management Group på terje@brandmanagement.no.