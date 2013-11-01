Mot svensk rettssak?

Det svenske musikerforbundet vurderer rettssak mot Warner og Universal. Saken dreier seg om fordelingen av inntekter på eldre musikk i strømmetjenestene.

For drøyt en uke siden meldte det svenske Musikerförbundet at de vurderer å gå til rettssak mot plateselskapene Universal og Warner.

Bakgrunnen er digitaliseringen av eldre materiale, som har vært i salg som CD og/eller vinyl. Artistenes avtaler for dette materialet har gitt en større andel av inntekten til artistene, og det svenske forbundet hevder at artistene derfor har krav på en tilsvarende andel av inntekten fra strømmetjenestene.

Musikerförbundets jurist, Per Herrey, vil ikke avsløre hvilke artister det gjelder, men sier at de driver denne saken fordi en håndfull artister har henvendt seg til dem.

— Vi håper å oppnå en 50/50 deling av selskapenes inntekter fra digital bruk, sier Herrey til Ballade.

Teknologi ikke det største problemet

Også i Norge er artistorganisasjonene opptatt av artistenes kontrakter. I august leverte Gramart, Norsk Artistforbund og Musikernes fellesorganisasjon en stevning mot plateselskapsorganisasjonene Ifpi og Fono for å sikre seg større kontroll over retten til å forhandle om rettigheter, og det har også vært flere protester mot praksis som tilsvarer det den svenske organisasjonen nå bringer på bordet.

Til Ballade har de uavhengige plateselskapenes organisasjon i Norge, FONO, uttalt at de har som lovfester en gitt prosentandel av inntekten, som 50/50, slik fordelingen har vært for en del i CD-format.

FONO hevder at selskapene vil kunne gå konkurs om man lovfester en slik fordeling, blant annet fordi den ikke tar høyde for selskapets kostnader og risiko ved utgivelsen av produktet.

Herrey understreker at den svenske diskusjonen først og fremst er konsentrert om eldre innspillinger, som selskapene altså allerede har tjent gode penger på.

— Det er snakk om gamle avtaler som ikke regulerer digital bruk, og hvor den gamle fordelingsandelen har vært 50/50. Det er også slik at en del av de mindre plateselskapene allerede deler strømmeinntekter 50/50, sier han.

Likevel er han skeptisk til om utviklingen som pågår også når det gjelder nye utgivelser.

— Det er stor ubalanse i bransjen. Den kommer som følge av at de store selskapene kjøpte seg inn som partnere i Spotify, og dermed får en større andel av inntektene enn de mindre selskapene. Denne «manøvren» fra de store selskapenes side er en ren utnyttelse av deres dominerende posisjon i markedet, og er etter mitt syn uetisk, sier han.

Les også:

— Til de mindre selskapenes tanke om konkurs kan man også konstatere at det ikke er mange butikker igjen som selger CD-er i dag. Teknologi har alltid vært en kilde til utelukkelse av aktørene i markedet og slik vil det være også i fremtiden. Jeg tror fortsatt at de store selskapenes oppførsel er en større trussel for de mindre selskapenes eksistens enn kunstnernes krav om rettferdig kompensasjon.

Urimelig

Daniel Johansson i september at den norske debatten skaper mer uro enn nødvendig. Han mener at strømmemodellen er i ferd med å konsolidere seg, og at artistene derfor er unødvendig urolige.

— Hva tenker du om det synspunktet?

— Jeg forstår ikke helt at det er relevant. Alle synes jo det er bra med en inntektsøkning på et hvilket som helst felt. Det er måten man fordeler inntektene på vi er opptatt av. Senest i dag fikk jeg inn en kontrakt der fordelingen er 94 % til selskapet og 6 % til kunstneren. En slik kontrakt er ikke uvanlig. Det sier seg selv at det ikke er rimelig.

Les også .

Les også