Aslak Klever til Caroline International

Klever blir sjef for selskapets nordiske virksomhet.

Caroline International utfører tjenester innen distribusjon, promotering, markedsføring m.m. for uavhengige plateselskaper og artister.

Selskapet ble etablert som del av Virgin Records på 70-tallet og relansert av Universal Music Group i 2013.

Fra 1. mars er Aslak Klever tilsatt som label head for den nordiske regionen, med ansvar for virksomheten i Danmark, Norge og Sverige. Klever kommer fra stillingen som Sales Director og Head of Brand Partnerships i Warner Music Norge.