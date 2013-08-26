Bransjen

Lokk på sammenslåingen

Publisert
26.08.2013
Skrevet av
Tellef Øgrim

Guttorm Raa leder arbeidet med å slå sammen Warner Music Grups og Parlophone Label Group i Norge. Han velger å legge lokk på prosessen, av respekt for alle involverte.

Warner Music Groups overtakelse av Parlophone Music, det som tidligere var EMI, har ført de to arbeidsplassene inn i en omfattende sammenslåingsprosess. Guttorm Raa, som skal lede de sammenslåtte selskapene i Norge, velger å legge lokk på prosessen, av «respekt for alle involverte».

Kunngjøringen om at det blir Warner-sjef Guttorm Raa som lede selskapet etter overtakelsen, kom i en pressemelding for en uke siden.

Oppkjøpet er en følge av at Warner fullførte sitt oppkjøp av Parlophone Label Group (PLG) fra Universal Music Group (UMG), et underselskap av Vivendi, 1. juli. PLG består av historiske Parlophone-etiketter som britiske Chrysalis/Ensign, EMI Classics og Virgin Classics, samt operative EMI-selskap i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania og Sverige.

Bjørn Rogstad, som ledet EMI Norge, forlater selskapet.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Omfattende prosess
På spørsmål fra Ballade om framdriften i sammenslåingen av to viktige arbeidsplasser i musikk-Norge, sier Raa seg enig i karakteristikken, men vil ikke gå videre inn på noen detaljer om arbeidet.

— Det er riktig at dette er en viktig arbeidsplass i musikk-Norge. Nå er vi midt inne i sammenslåingsprosessen, som er omfattende og som betyr mye for mange, og jeg vil på ingen måte kommentere den nå av respekt for alle involverte og for at det som skjer nå er internt, skriver han i en e-post til Ballade.

Gleder seg
I sin egen pressemelding blir Raa sitert på at han er «fornøyd med utnevnelsen, og ser fram til et fortsatt samarbeid med Jonas (Siljemark, President Warner Music Nordics) og teamet. Sammen skal vi fortsette utviklingen av ledende tjenester i bransjen, samt langsiktige karrierer for våre fantastiske artister.»

Klubb til plate
Raa ble ansatt av Warner Music Norway i 2002, etter en karriere som artistmanager og daglig leder for Oslo-klubben Blå. Han jobbet som produktsjef fra 2004-2006, for deretter å være Head of Promotion for Sony BMG i ett år, før han ble hentet tilbake til rollen som daglig leder i WM Norway i 2007.

De siste seks årene har Warner Music Norway vokst som selskap, med økt markedsandel og mer enn firedoblet antall lokale signeringer med artister som CC Cowboys, Donkeyboy, Ole Paus og Bigbang for å nevne noen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

