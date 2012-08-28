Bransjen

Smalltown-gründer til Warner

Publisert
28.08.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Oppretter nytt plateselskap under Warner.

Warner Music Norway og Joakim Haugland oppretter det nye selskapet K Dahl Eftf. Navnet er hentet fra en urmakerbutikk i Flekkefjord som ble startet i 1898, der Hauglands mor var ansvarlig for plateavdelingen på 60- og 70-tallet.

Selskapet har allerede sikret seg avtaler med artistene I Was A King og Young Dreams. Første utgivelse blir I Was A King, med albumet You Love It Here, 5. oktober.

– Vi i Warner Music Norway har stor respekt for Joakims teft og resultater, og vi tror denne labelen kan være med å heve de av artistene Joakim vil jobbe med, men som ikke har en naturlig plass på Smalltown Supersound, sier Warner Music-sjef Guttorm Raa i en pressemelding.

Haugland vil fortsette å arbeide med Smalltown Supersound.

– Etter å ha jobbet uavhengig med Smalltown Supersound, og underlablene Smalltown Superjazz og Strømland Records i nærmere 20 år, føltes tiden nå inne for å gjøre en egen label sammen med en major, sier han.

BransjeGenrePopulærmusikkTechno / House / ElektronikaPlateutgivelser

Relaterte saker

Erik Hillestad

Vi trenger en musikklov

INNLEGG: Utspillet fra NOPA må ses på som et nødskrik. Ikke desto mindre er det verd å ta på alvor,...

Kaizers Orchestra

Norsk, norskere

Da by:Larm ble arrangert for første gang i 1998, lå norskandelen av platesalget på 19 prosent. I 2011 var andelen...

Illustrasjon kvinnelig gitarist

Flere vil jobbe med de store

Demostrømmen har økt hos musikkselskapene de ti siste årene. Men det resulterer ikke nødvendigvis i et høyere antall signeringer.

Warner Music solgt

Russisk investor blar opp 18 milliarder

MIC og MEN

Bøy og tøy

Fleksibilitet og enda mer fleksibilitet var ønskelisten fra deltakerne under MFOs debatt om det kommende MIC/MEN-organet.

Warner – logo

Lokk på sammenslåingen

Guttorm Raa leder arbeidet med å slå sammen Warner Music Grups og Parlophone Label Group i Norge. Han velger å...

Flere saker

Karl Seglem

Utlysning av Egil Storbekkens musikkpris 2025

Nå kan du foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris 2025, til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk...

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo – Forbundet for kunst og kultur.

Beskytt det levende musikklivet

INNLEGG: «Det handler om hvilken rolle og hvilket ansvar festivaler, musikkinstitusjoner og andre kulturaktører tar i å forme framtidas musikkliv.»...

Ingrid Røynesdal

Ingrid Røynesdal fortsetter i Oslo-Filharmonien

Forlenger åremålet som direktør for orkesteret frem til 2025.