Smalltown-gründer til Warner

Oppretter nytt plateselskap under Warner.

Warner Music Norway og Joakim Haugland oppretter det nye selskapet K Dahl Eftf. Navnet er hentet fra en urmakerbutikk i Flekkefjord som ble startet i 1898, der Hauglands mor var ansvarlig for plateavdelingen på 60- og 70-tallet.

Selskapet har allerede sikret seg avtaler med artistene I Was A King og Young Dreams. Første utgivelse blir I Was A King, med albumet You Love It Here, 5. oktober.

– Vi i Warner Music Norway har stor respekt for Joakims teft og resultater, og vi tror denne labelen kan være med å heve de av artistene Joakim vil jobbe med, men som ikke har en naturlig plass på Smalltown Supersound, sier Warner Music-sjef Guttorm Raa i en pressemelding.

Haugland vil fortsette å arbeide med Smalltown Supersound.

– Etter å ha jobbet uavhengig med Smalltown Supersound, og underlablene Smalltown Superjazz og Strømland Records i nærmere 20 år, føltes tiden nå inne for å gjøre en egen label sammen med en major, sier han.