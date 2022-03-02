Kulturministeren vil stimulere med nye millioner når koronastøtte forsvinner

Trettebergstuen ber forvalterne av millioner om å prioritere populærmusikken.

Etter at flere aktører i norsk kulturbransje har uttalt at statsstøtten som heter stimuleringsmidler kuttes for brått nå når smittevernrestriksjonene er hevet, kommer regjeringen med nye koronamillioner. Trettebergstuen ber forvaltningen «særskilt ivareta populærmusikkfeltet» når de skriver i en pressemelding at 59 millioner kroner settes av til det de kaller stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat. Midlene skal stimulere kultursektoren i en overgangsperiode, og fordeles på følgende måte:

30 mill. kroner til Norsk kulturfond

til Norsk kulturfond 11 mill. kroner til Music Norway

til Music Norway 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde

til Fond for lyd og bilde 5 mill. kroner til Fond for utøvende kunstnere

til Fond for utøvende kunstnere 3 mill. kroner til Danse- og teatersentrum

– Stimuleringsmidler vil styrke hele verdikjeden, fra arrangører til artister og underleverandører, og det er viktig for regjeringa. Mange i kulturbransjen har en spesielt vanskelig likviditetssituasjon, og vi stiller derfor opp med ekstra midler til sektoren for å opprettholde og stimulere til aktivitet. Det er viktig for meg at midlene når sektoren så raskt som mulig. Jeg vil også be Kulturrådet om at søknadene til arrangørstøtteordningene i Norsk kulturfond skal behandles raskere enn vanlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Midlene til Norsk kulturfond går til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst med henholdsvis 25 og 5 millioner kroner, mens styret for Fond for lyd og bilde selv fordeler midlene på sine ordninger innenfor det overordnede formålet med bevilgningen. Midlene til Fond for utøvende kunstnere går til den midlertidige støtteordningen til aktivitet for utøvende kunstnere som er rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pandemien.

Midlene til Music Norway og Danse- og teatersentrum går til kickstart-ordninger for henholdsvis musikk- og scenekunstfeltet. Formålet med ordningene er å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet med mål om å nå et internasjonalt publikum og sikre fremtidige inntekter fra flere markeder.

– Musikk- og scenekunstfeltet har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og særlig populærmusikkfeltet har blitt hardt rammet. Jeg vil derfor be spesielt Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å særskilt ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse midlene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg håper og tror at kulturlivet raskt kommer tilbake til normalen, og at behovet for stimuleringsmidler til sektoren dermed vil avta etter denne tildelingen. Jeg vil oppfordre alle til å ta i bruk det mangfoldige og varierte kulturtilbudet som finnes over hele landet, sier Trettebergstuen.