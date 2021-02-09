Falsk deLillos-konto borte etter nyhetsartikkel

Bandets promomanager er glad igjen. Men falske sider på facebook florerer videre.

– Hvis ikke Facebook gjør noe med det er det flere i bransjen som vurderer å droppe Facebook som plattform for å promotere konserter der. Det sa promoarbeider Mona Helleland Varpe til Ballade.no forrige uke, og målbar konsertarrangørers frustrasjon over Facebook som møteplass mellom musikkskapere og fans. Da hadde hun lenge slåss mot en falsk deLillos-side på Facebook, som prøvde å sno publikummet fra popbandet hun jobber for. Det var bare ett av mange eksempler hun fortalte om, blant alle de falske sidene, inkludert arrangement og profiler, på Facebook.

Etter at Ballade skreiv om saken, har faktisk den falske bandsida forsvunnet. Varpe hadde nok en gang rapportert sida til Facebook:

– Kunderådgiveren denne gang er vel den mest behjelpelige jeg har møtt på Facebook-chat, spesielt med tanke på at hun skrev at hun skulle be alle vennene sine rapportere den falske profilen, skriver Varpe på epost til Ballade. Hun er marketing manager for rundt 200 norske band og artister.

– Jeg vet ikke om hun faktisk fikk teknisk support til å ta den ned, eller om hun fikk flere av vennene sine til å sende rapporter. Det sier jo ganske mye om systemet, at en som jobber i Facebook må be vennene sine om hjelp til å ta ned en falsk profil der hun jobber. Jeg har chattet med veldig mange kunderådgivere på Facebook om akkurat denne saken, og det har aldri hjulpet, så mulig det hjalp at jeg skrev at det skulle bli en nyhetssak.

Det var etter at den store, nasjonale minnekonserten for rasofrene i Gjerdrum ble angrepeta av falske profiler Ballade skreiv om hvor mange flere falske facebooksider som har kommet det siste året. Spam – med lenker til steder der publikum skulle lures til å oppgi kredittkortinformasjon – måtte lukes vekk fra Gjerdrum Kulturhus sin arrangementsside for konserten.

Helleland Varpe, byrået Kulturmeglerne og flere scener fortalte om et voksende problem særlig etter at mange konserter og lignende avholdes som strømmekonserter, online.

– Håper det ikke dukker opp en ny, falsk profil i framtiden, da må vi starte på nytt, sier Varpe.

Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen mener problemet minker:

– At Facebook som så mange andre sosiale kanaler utsettes for spam og useriøse aktører, er selvsagt uheldig. Dette gjelder jo alle aktører som har ulike arrangementer på Facebook. Vi opplever at det har blitt betydelig mindre av det. Når det er sagt er jo dette også et problem for Facebook i forhold til tillit, og vi erfarer at saken er høyt på Facebooks agenda og noe de jobber med.

Facebook Norge har ikke svart på Ballades henvendelser der vi spør om hva de gjør med problemet. Facebook Norge er medlem av IKT Norge.