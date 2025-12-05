Eurovisjon med Israel tross protester

Det ble ingen avstemning om Israels deltakelse i ESC-konkurransen.

Det kommer fram i en artikkel på NRK.no etter EBU-toppmøtet torsdag.

Israel får altså delta i Eurovision Song Contest i 2026: Den Europeiske kringkastingsunionen EBU skriver dette i en pressemelding. Samtidig er det vedtatt nye regler som skal «beskytte Eurovisions nøytralitet og upartiskhet».

VG skriver fredag at Kringkastingsrådet har mottatt 240 klager mot NRK etter EBU-avgjørelsen, på under et døgn.

Ballade.no er blant mange medier som har referert debatten og skrevet om protester mot at Israel får delta, med bakgrunn i Gazakrigen.

– Vi mener tiltakene er nødvendige for å beskytte konkurransens nøytralitet og omdømme, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til NRK. Hun deltok for den norske kringkasteren på EBU-generalforsamlingen i Genève.

Torsdag bekreftet Slovenia, Nederland, Irland og Spania at de boikotter. Spania er ett av de fem faste medlemslandene, og bidrar med mest penger til Eurovision-potten. Hvilke konsekvenser det får for konkurransen at Spania trekker seg, er ennå ikke kjent. Det skriver NRKs redaksjon. Island har tidligere sagt at de vurderer å trekke seg hvis Israel får delta. Torsdag skriver kringkasteren at styret der skal diskutere saken neste onsdag.

Et musiker- og artistinitiert opprop oppfordrer nå kollegaer i norsk kulturbransje til boikott. Her ber blant andre Marthe Valle og Erik Hillestad norske artister og låtskrivere om å avstå fra å delta i sangkonkurransen. Melodi Grand Prix er det norske navnet på den hjemlige delen av konkurransen, som kan lede fram til deltakelse i det som kalles Eurovision, eller forkortet ESC.