Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var blant EBU kringkasterne som møttes torsdag.

(Foto: Andreas Sundby, NRK)

NotisBransjen

Eurovisjon med Israel tross protester

Publisert
05.12.2025
Skrevet av
- Red.

Det ble ingen avstemning om Israels deltakelse i ESC-konkurransen.

Det kommer fram i en artikkel på NRK.no etter EBU-toppmøtet torsdag.

Israel får altså delta i Eurovision Song Contest i 2026: Den Europeiske kringkastingsunionen EBU skriver dette i en pressemelding. Samtidig er det vedtatt nye regler som skal «beskytte Eurovisions nøytralitet og upartiskhet».

VG skriver fredag at Kringkastingsrådet har mottatt 240 klager mot NRK etter EBU-avgjørelsen, på under et døgn.

Ballade.no er blant mange medier som har referert debatten og skrevet om protester mot at Israel får delta, med bakgrunn i Gazakrigen.

– Vi mener tiltakene er nødvendige for å beskytte konkurransens nøytralitet og omdømme, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til NRK. Hun deltok for den norske kringkasteren på EBU-generalforsamlingen i Genève.

Demonstrasjonsplakat fra da SVT arrangerte ESC-finale, med protester mot Israels deltakelse i Malmø. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Torsdag bekreftet Slovenia, Nederland, Irland og Spania at de boikotter. Spania er ett av de fem faste medlemslandene, og bidrar med mest penger til Eurovision-potten. Hvilke konsekvenser det får for konkurransen at Spania trekker seg, er ennå ikke kjent. Det skriver NRKs redaksjon. Island har tidligere sagt at de vurderer å trekke seg hvis Israel får delta. Torsdag skriver kringkasteren at styret der skal diskutere saken neste onsdag.

Les også: Opprop fra kulturlivet vil ha boikott av Melodi Grand Prix 

Et musiker- og artistinitiert opprop oppfordrer nå kollegaer i norsk kulturbransje til boikott. Her ber blant andre Marthe Valle og Erik Hillestad norske artister og låtskrivere om å avstå fra å delta i sangkonkurransen. Melodi Grand Prix er det norske navnet på den hjemlige delen av konkurransen, som kan lede fram til deltakelse i det som kalles Eurovision, eller forkortet ESC.

EBU ESC Eurovision Israel kulturboikott Melodi Grand Prix mgp

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

