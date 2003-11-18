Bransjen

EDVARD-prisen for Tekst til musikk under Frelsesarmeens julekonsert

Publisert
18.11.2003
Skrevet av
- Red.

– Det er en glede å informere om at TONOs EDVARD-pris for Tekst til musikk i 2003 vil bli delt ut under Frelsesarmeens julekonsert søndag 23. november, sier informasjonskonsulent Jens Magnus i TONO. Begivenheten finner sted i Oslo Konserthus, og byr ellers på opptredener med Hele Bøksle, Jostein Hasselgård, Maria Arredondo, Silje Nergaard, Jan Werner Danielsen, Sissel Kyrkjebø, Det norske sjømannskor og Haldan Sivertsen. Sistnevnte står også bak årets juleplate fra Frelsesarmeen.

— For TONO er dette et spesielt år, forteller Jens Magnus. – Vi fyller 75 år, og vil benytte året til å fokusere på TONOs virksomhet som gjennom å gjøre musikken tilgjengelig for lytterne, bidrar til et rikere liv for oss alle. Årets EDVARD-priser vil fokusere på opphavsmannens virksomhet og på TONO som musikkformidler.

Prisen som deles ut denne gangen er i kategorien «Tekst til musikk».

— Juryen har hatt mange spennende verk på sitt bord, og det er plukket ut én vinner, sier Magnus. – Vinneren vil være til stede, og prisen blir overrakt av Hilde Hummelvoll. Utdelingen finner sted i samarbeide med Frelsesarmeen. Prisen består av et diplom, 40.000 kroner og selve EDVARD-trofeet, som er designet av Bruno Oldani.

I tillegg til utdelingen av TONOs EDVARD-pris, vil den forlengst utsolgte konserten også markere utgivelsen av «Frelsesarmeens Juleplate 2003», av og med Halvdan Sivertsen.

Frelsesarmeen har også i år markert seg både på bok- og platefronten. Årets bok har fått tittelen «Frelse – dødsynder, dyder og kjærlighetens gjerninger», og er forfattet av Hugo Laurits Jenssen, med Marcel Lelienhof som fotograf. Boken omtales som den tredje og siste i en serie som tok fatt med suppeboken «Kraft».

På platefronten slapp Frelsesarmeen alt i begynnelsen av september «Duetter fra gatehjørnet», som var produsert av Lars Martin Myhre. Platen byr på tradisjonelle Frelsesarme-sanger fremført av organisasjonens egne offiserer, akkompagnert av bl.a. Lars Martin Myhre på gitarer, Olaf Kamfjord på kontrabass, Jon Rossland på trommer og Alfred Janson på trekkspill.

— Selv om denne type sang og musikktradisjon hadde sin storhetstid på 1950- og 60-tallet, har denne sangtradisjonen fortsatt et godt fotfeste hos et bredt lag av befolkningen, skriver Ferelsesarmeen på sine netsider.

— Denne tradisjonen må bevares for ettertiden. Ønsket om å bevare et historisk sangmateriale førte til at vi spilte inn platen, uttaler produsent Lars Martin Myhre.

Thomas Dybdahl

EDVARD-pris til Thomas Dybdahl

Thomas Dybdahl ble tildelt TONOs EDVARD-pris under Øya-festivalen, fredag 8. august. Han fikk EDVARD-prisen for sitt verk «All’s not lost»...

Sinikka Langeland på Essens 2003 (Foto: Andrew J. Boyle)

Edvard-pris til Sinikka Langeland

Årets fjerde Edvard-pris ble delt ut under Essensfestivalen i Fredrikstad i helgen. Den gikk til Sinikka Langeland for albumet «Runoja...

Thomas Dybdahl (Foto: Marthe Langbråten, TONO nytt)

TONO 75 år: Nasjonal feiring av norsk musikk

TONO feirer som kjent sitt 75-årsjubileum i 2003. Gjennom jubileet skal TONO fronte norsk musikk og gi publikum nye musikkopplevelser,...

Jai Shankar

Jai Shankar vant den første av TONOs jubileumpriser

Under åpningskonserten til Oslo World Music Festival i Kulturkirken Jacob tirsdag kveld, ble tablaspilleren Jai Shankar tildelt Jubileumsprisen TONO 75...

Frognerparken3

Hør på et tre!

Til TONOs 75-årsjubileum blir det lyd i trærne i Frognerparken. Komponist Christian Eggen har laget en lydløype som åpner 22....

Knut Vaage (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Edvardpris til komponisten Knut Vaage

Under Europamesterskapet for brassband i Bergen 3. mai delte TONO ut årets første Edvard-pris. Vinneren var Bergenskomponisten Knut Vaage. Vaage...

