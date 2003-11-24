EDVARD-pris til Kjartan Fløgstad

24.11.2003
Forfatter Kjartan Fløgstad ble tildelt TONOs EDVARD-pris under Frelsesarmeens julekonsert søndag 23. november. Han fikk prisen for sin tekst «Slak line» fra 2002-albumet «Stolpesko», gitt ut av Frelsesarmeen. – Visa talar konkret og presist, også om dei reint himmelske tilhøve, skriver juryen i sin begrunnelse. Selv liker mannen best å høre på artister som Elias Akselsen og Jokke.

Den siste EDVARD-prisen i TONOs jubileumsår 2003 ble delt ut i klassen «Tekst til musikk». Hilde Hummevoll delte ut prisen, som består av et diplom, 40.000 kroner og det unike EDVARD-trofeet

EDVARD-juryen gir følgende uttalelse om verket, der melodien er skrevet av Lars Bremnes:

«Ein vakker og pregnant visetekst. Original og tradisjonell på same tid. Den seier det som må seiast, og stoppar der, slik at biletet blir ståande og vippa, bokstavelig tala. Visa talar konkret og presist, også om dei reint himmelske tilhøve. Sjå, dette er òg god tradisjon.»

Kjartan Fløgstad ble i august intervjuet av avisen Glåmdalen, i forbindelse med et foredrag han holdt på Kongsvinger. Temaet var den store forskningsrapporten om Maktutredningen, der Fløgstad formulerte sitt syn på følgende vis:

— Der verken politikken og samfunnsvitenskapene har et språk som strekker til, har den nye skjønnlitteraturen en imponerende evne til å speile samfunnsendringer. Mitt råd er derfor å lese Levi Henriksen, Lars Ramslie, Kyrre Andreassen og Olaug Nilsen – og hør gjerne på plater med for eksempel Jokke og Elias Akselsen, sa Fløgstad til journalist Anita Krok.

Kjartan Fløgstad har tidligere mottatt Nordisk Råds litteraturpris (for «Dalen Portland», 1978), Kritikarprisen (for «Fyr og Flamme», 1980), Brageprisen («for Kron og Mynt», 1998), samt Aschehougprisen i 1975.

Hovedjuryen for EDVARD-prisen 2003 har vært ledet av Philip Kruse (Norsk Musikkforleggerforening). Juryen har videre bestått av følgende personer, med fagområder i parentes: Synne Skouen, Norsk Komponistforening (musikkdramatikk), Ingrid Kindem, NOPA (populærmusikk), Magnar Åm, Norsk Komponistforening (samtidsmusikk) og Idar Lind, NOPA (tekst til musikk).

Thomas Dybdahl (Foto: Marthe Langbråten, TONO nytt)

TONO 75 år: Nasjonal feiring av norsk musikk

TONO feirer som kjent sitt 75-årsjubileum i 2003. Gjennom jubileet skal TONO fronte norsk musikk og gi publikum nye musikkopplevelser,...

EDVARD-prisen for Tekst til musikk under Frelsesarmeens julekonsert

– Det er en glede å informere om at TONOs EDVARD-pris for Tekst til musikk i 2003 vil bli delt...

Sinikka Langeland på Essens 2003 (Foto: Andrew J. Boyle)

Edvard-pris til Sinikka Langeland

Årets fjerde Edvard-pris ble delt ut under Essensfestivalen i Fredrikstad i helgen. Den gikk til Sinikka Langeland for albumet «Runoja...

Thomas Dybdahl

EDVARD-pris til Thomas Dybdahl

Thomas Dybdahl ble tildelt TONOs EDVARD-pris under Øya-festivalen, fredag 8. august. Han fikk EDVARD-prisen for sitt verk «All’s not lost»...

Lasse Thoresen (Foto: Lisbeth Risnes, Mic)

Edvard-prisen for samtidsmusikk til Lasse Thoresen

Komponisten Lasse Thoresen ble tildelt TONOs Edvard-pris under Festspillene i Bergen 3. mai. Thoresen fikk EDVARD-prisen for sitt verk «Løp,...

Knut Vaage (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Edvardpris til komponisten Knut Vaage

Under Europamesterskapet for brassband i Bergen 3. mai delte TONO ut årets første Edvard-pris. Vinneren var Bergenskomponisten Knut Vaage. Vaage...

Illustrasjonsbilde: Verdens viktigste publikum trenger de beste kunst og kulturopplevelsene, melder Kulturtanken

Den kulturelle skolesekken får ny nasjonal portal

Portalen som skal gjøre det enklere for kunstnerne å melde inn forslag til produksjoner åpner 2. september.

Jørn Brekke

Jørn Brekke til PR-byrå i Oslo

Fra YouTube og Google i London til Kulturmeglerne i Oslo.

Torbjørn Heitmann Valum

På plass

Med arrangering og organisering som de to store lidenskapene i livet, er Torbjørn Heitmann Valums nye stilling som daglig leder...