EDVARD-pris til Kjartan Fløgstad

Forfatter Kjartan Fløgstad ble tildelt TONOs EDVARD-pris under Frelsesarmeens julekonsert søndag 23. november. Han fikk prisen for sin tekst «Slak line» fra 2002-albumet «Stolpesko», gitt ut av Frelsesarmeen. – Visa talar konkret og presist, også om dei reint himmelske tilhøve, skriver juryen i sin begrunnelse. Selv liker mannen best å høre på artister som Elias Akselsen og Jokke.

Den siste EDVARD-prisen i TONOs jubileumsår 2003 ble delt ut i klassen «Tekst til musikk». Hilde Hummevoll delte ut prisen, som består av et diplom, 40.000 kroner og det unike EDVARD-trofeet

EDVARD-juryen gir følgende uttalelse om verket, der melodien er skrevet av Lars Bremnes:

«Ein vakker og pregnant visetekst. Original og tradisjonell på same tid. Den seier det som må seiast, og stoppar der, slik at biletet blir ståande og vippa, bokstavelig tala. Visa talar konkret og presist, også om dei reint himmelske tilhøve. Sjå, dette er òg god tradisjon.»

Kjartan Fløgstad ble i august intervjuet av avisen Glåmdalen, i forbindelse med et foredrag han holdt på Kongsvinger. Temaet var den store forskningsrapporten om Maktutredningen, der Fløgstad formulerte sitt syn på følgende vis:

— Der verken politikken og samfunnsvitenskapene har et språk som strekker til, har den nye skjønnlitteraturen en imponerende evne til å speile samfunnsendringer. Mitt råd er derfor å lese Levi Henriksen, Lars Ramslie, Kyrre Andreassen og Olaug Nilsen – og hør gjerne på plater med for eksempel Jokke og Elias Akselsen, sa Fløgstad til journalist Anita Krok.

Kjartan Fløgstad har tidligere mottatt Nordisk Råds litteraturpris (for «Dalen Portland», 1978), Kritikarprisen (for «Fyr og Flamme», 1980), Brageprisen («for Kron og Mynt», 1998), samt Aschehougprisen i 1975.

Hovedjuryen for EDVARD-prisen 2003 har vært ledet av Philip Kruse (Norsk Musikkforleggerforening). Juryen har videre bestått av følgende personer, med fagområder i parentes: Synne Skouen, Norsk Komponistforening (musikkdramatikk), Ingrid Kindem, NOPA (populærmusikk), Magnar Åm, Norsk Komponistforening (samtidsmusikk) og Idar Lind, NOPA (tekst til musikk).