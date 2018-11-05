Dette er årets vinnere av Rolf Gammlengs pris

Fond for utøvende kunstneres pris til utøvende kunstnere ble delt ut mandag.

Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere ble opprettet ved Fond for utøvende kunstneres 25-års jubileum i 1982. Prisen fikk navn etter mannen som fikk opprettet fondet, Musikerforbundets Rolf Gammleng. Den gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for «fortjenstfull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konserter/forestillinger» som det heter i statuttene, eller for fantastisk innsats som utøver over tid – på litt mer moderne språk.

I 2018 deles det ut åtte priser, syv priser á kr. 50 000, og en veteranpris på kr. 75 000. Kriteriene for å motta sistnevnte pris er lang fartstid innen sitt felt i tillegg til å ha bedrevet utøvende kunst på det statuttene kaller ”en særdeles fortjenstfull måte.”

Veteranprisen går i år til Liv Glaser.

Juryens begrunnelse:

Liv Glaser ble født i Oslo i 1935, av foreldre Ernst Glaser som var fiolinist og Kari Marie Aarvold som var pianist. Hun fikk dermed musikken inn med morsmelken. Begge foreldrene var pedagoger, og i tillegg til opplæring og inspirasjon som hun fikk fra dem, begynte hun også i Barratt Due-Instituttets musikalske barnehage. Veien videre for Liv var lagt.

Etter hvert ble det klaverstudier hos legenden Robert Riefling. I 1955 ble hun tatt ut til å være solist ved De unges konsert, og prestasjonen resulterte i Konsertbyråenes kritikerpris. Hun studerte i Paris i 3 år, og mottok flere priser der, 1. pris i klaver og 1. pris i kammermusikk. Oppholdet i Paris har også preget hennes repertoar. Hun studerte også både i London og Moskva etter Paris.

Liv Glaser debuterte i Bergen i 1959, og i Oslo i 1960, og i tillegg til solo-konsertering har hun samarbeidet med orkestre både i Norge og i utlandet. Hun har turnert Norge og Skandinavia på kryss og tvers og gitt konserter i Europa, Midtøsten og Asia.

Liv Glaser tilhører den ypperste klaver-elite. Hennes repertoar spenner vidt. Hun har spesielt fordypet seg i det klassiske repertoaret og klassisk oppføringspraksis, og hun spiller mer enn gjerne på hammerklaver. Hun har også gjort en fantastisk innsats for å fremme norsk musikk og har i mange år vært å høre ved Festspillene i Bergen, som solist og i samspill med andre.

Liv Glaser har gjort tallrike innspillinger med musikk av Schumann, Grieg, Mendelsohn , Schubert, Brahms og Egge, for å nevne noen. Hennes innspillinger av samtlige Mozart-sonater har høstet internasjonal anerkjennelse, så vel som innspillingen på hammerklaver med broren, cellisten Ernst Simon Glaser, med verk av Schubert og Schumann. CD-en Lyrical Travels with Edward Grieg fra 2007 har også fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Som sine foreldre ble også Liv Glaser pedagog. Hun startet med privatelever, og avsluttet som en høyt elsket og aktet professor ved Musikkhøgskolen i Oslo. Hun gir kurs og mesterklasser i Norge og i utlandet, i tillegg til å ha være jurymedlem i nasjonale så vel som internasjonale konkurranser.

Selv om den ikke helt kan måle seg med Kongens Fortjenstmedalje i gull eller utmerkelsen Kommandør av St. Olavs Orden – som hun har fra før – er fondet likevel veldig glade for å kunne gi Rolf Gammlengs Veteranpris til Liv Glaser.

Årets øvrige prisvinnere er:

Tor Egil Kreken:

Prisen går til en musiker som både er frontfigur i eget band og som også har deltatt på en uendelig rekke av innspillinger som studiomusiker. Han håndterer det meste av strengeinstrumenter i tillegg til vokal, og har bidratt som korist og musiker for artister som Marit Larsen, Morten Abel, Stein Torleif Bjella, Shining, Sternklang, Eivind Aarset, Wibutee, for bare å nevne noen. På Wikipedia står han oppført som jazzmusiker, men et av hovedprosjektene hans nå for tiden er trioen Darling West, som spiller folk-musikk med elementer av bluegrass, oldtime, visesang og rock. En meget dyktig musiker og fortjent mottaker av Rolf Gammleng-prisen: Tor Egil Kreken.

Prisen ble tatt i mot av Darling Wests manager, Andreas Milde.

Håkon Kornstad:

Håkon Kornstad er utdannet på jazzlinja i Trondheim, startet Wibutee i 1998 – hvor for øvrig Tor Egil Kreken var med – og Atomic i 2000. Han har samarbeidet med Bugge Wesseltoft, Anja Garbarek, Live Maria Roggen, Sidsel Endresen og Unni Løvlid – for å nevne noen få. Vår prisvinner har spilt jazz, i alle avskygninger – fra frijazz og avantgarde, til standardlåter. En utforskende musiker, som aldri har fryktet å gå nye veier. Hans instrumenter har vært saksofoner og noe han selv har kalt flutonett, en tverrfløyte påmontert klarinettmunnstykke. Elektronikk har ofte vært et hjelpemiddel.

I 2009, under et besøk i New York, ble han interessert i opera. Fra undervisning der, gikk veien til Operahøgskolen i Oslo. Uten at han la bort saksofonen. Resultatet ble to tenorer i en og samme person, Tenor Battle – vokal og tenorsaksofon. Nytt, uventet, høy kvalitet, – og med et stort publikum.

Susanne Sundfør:

Susanne Sundfør har spilt både jazz og klassisk musikk, og har utviklet sin helt særegne stil med elementer fra begge disse sjangerne og fra elektronika, men har oppnådd berømmelse som populærartist, sanger og komponist. Hun har gitt ut flere album under eget navn, og fått utallige priser for sin kunst. Album som The Brothel, The Silicone Veil og Ten Love Songs blir stående i norsk populærmusikks historie.

Prisvinneren kan dessverre ikke være tilstede i dag, men det er like fullt en stor glede å kunne gi denne prisen til en av våre største populærartister, Susanne Sundfør.

Prisen ble mottatt av Charlotte Öquist på vegne av Sundfør.

Javid Afsari Rad:

Javid Afsari Rad kom til Norge i 1986, fra Iran hvor han hadde studert klassisk persisk musikk. Han er leder av ensemblene Combo Nations, Rumi Ensemble og Norwegian World Orchestra. Musikken han lager er sterkt inspirert av den persiske tradisjonen, men også av vestlig klassisk musikk. Han spiller en rekke instrumenter, men den persiske santur er hans hovedinstrument.

Hans ensembler turnerer i hele verden, og det samsvarer med hans prosjekt om å skape nye og spennende musikalske uttrykk gjennom sammensmelting av ulike musikalske tradisjoner.

Han har utgitt en rekke album, i 2008 ble han utnevnt av Oslo Kommune til Årets Kunstner, og i fjor ble han statsstipendiat.

Erlend Apneseth:

I klassen folkemusikk har vi en prisvinner som finner seg vel til rette i flere sjangere.

Erlend Apneseth spiller hardingfele, og foruten å være en framifrå felespiller har han fordypet seg i improvisasjon, alternativ klang og pizzicatoteknikker. Han har videre gjort en rekke samarbeidsprosjekter innen teater, med dansere, poeter og med andre musikere. Han leder egne grupper, og har spilt inn 4 album hvor flere har blitt nominert til Spellemannprisen i klassen folkemusikk og åpen klasse.

I tillegg fikk skuespiller, manusforfatter og regissør Anne Marit Sæther og danser Pia Elton Hammer priser.

Fondets styre velger prisvinnere fra innhentede forslag på kandidater fra utøverorganisasjoner og fonogramprodusenter i Norge.