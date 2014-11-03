Gammleng-prisene utdelt

Rolf Gammleng-prisene deles ut av Fond for utøvende kunstnere til sju musikere, en danser, en skuespiller og en «veteran» – som også får den største prisen på kr. 50.000. De øvrige prisene er på kr. 40.000.

Æresprisene gis for «fortjenstfull medvirkning ved innspillinger eller i sceniske forestillinger», og kandidater til prisene er foreslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge.

Årets prisvinnere er:

Studiomusikere:

Ole Petter Andreassen

Kim Ofstad

Åpen Klasse:

Hilde Louise Asbjørnsen

Jazz:

Dag Arnesen

Folkemusikk:

Sigrid Moldestad

Samtidsmusikk/elektronika:

Helge Sten

Pop/rock:

BigBang

Danser:

Marianne Kjærsund

Skuespiller:

Lars Øyno

Veteranprisvinner:

Karin Krog

