Gammleng-prisene utdelt
Rolf Gammleng-prisene deles ut av Fond for utøvende kunstnere til sju musikere, en danser, en skuespiller og en «veteran» – som også får den største prisen på kr. 50.000. De øvrige prisene er på kr. 40.000.
Æresprisene gis for «fortjenstfull medvirkning ved innspillinger eller i sceniske forestillinger», og kandidater til prisene er foreslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge.
Årets prisvinnere er:
Studiomusikere:
Ole Petter Andreassen
Kim Ofstad
Åpen Klasse:
Hilde Louise Asbjørnsen
Jazz:
Dag Arnesen
Folkemusikk:
Sigrid Moldestad
Samtidsmusikk/elektronika:
Helge Sten
Pop/rock:
BigBang
Danser:
Marianne Kjærsund
Skuespiller:
Lars Øyno
Veteranprisvinner:
Karin Krog
