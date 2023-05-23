Gimse og Opheim nominert til Nordisk råds musikkpris

I år går prestisjeprisen til en gruppe eller musiker. Her er de nominerte, fra åtte land.

De respektive nasjonale medlemmene i utvalgskomiteen for Nordisk råds musikkpris har nominert verkene. Om en av to norske nominerte sier komitemedlemmene blant annet at

– Berit Opheim fra Voss er en av Norges mest aktede folkesangere. Med en nysgjerrig og åpen holdning til forskjellige typer musikk har hun stadig utviklet sitt uttrykk, blant annet gjennom samtidsmusikk, tidlig barokkmusikk, middelaldermusikk og improvisasjon. Hun er kjent for konsentrert formidling, sin varme stemme og sitt høye kunnskapsnivå. Opheim har gjennom mange år vært særs aktiv som soloutøver og har urframført mange nyskrevne verk, skriver de i sin begrunnelse til Nordisk råds sekretariat.

Komitémedlemmene mener hun er en viktig inspirasjonskilde og pioner i musikklivet og vil fortsette å begeistre publikum i mange år framover, og har et sterkt ønske om å videreformidle sin kunnskap til yngre generasjoner.

De samme utvalgsansvarlige mener at pianist Håvard Gimse «er en av Nordens aller fremste»:

– Hans forkjærlighet for skandinavisk og norsk repertoar har gjort ham til en av de mest innflytelsesrike artistene på denne arenaen. Gimse er ettertraktet både som solist og som kammermusiker, i tillegg til at flere av Skandinavias beste klassiske artister foretrekker ham som sin akkompagnatør.

De mener videre at

– Det mest imponerende med Håvard Gimse er at han etter så lang og solid fartstid fremdeles blir en mer og mer interessant og inspirerende musiker for både publikum, komponister og medmusikere. Han spiller med en uforutsigbar lekenhet og et overskudd i øyeblikket – som det er umulig å ikke la seg forføre av.

Fra Danmark: Anja Jacobsen, Peter Uhrbrand

Fra Finland: Maija Kauhanen, Petri Kumela

Fra Færøyene: Teitur

Fra Grønland: SIGU

Fra Island: Elfa Rún Kristinsdóttir, Sigur Rós

Fra Norge: Berit Opheim, Håvard Gimse

Fra Sverige: Johan Lindström, Norrbotten Neo

Fra Åland: Whatclub

Håvard Gimse fra Kongsvinger er professor ved Norges musikkhøgskole, og var inntil nylig kunstnerisk leder for Oslo Kammermusikkfestival. Han har en stor internasjonal karriere, og har siden 1992 gitt ut en lang rekke betydningsfulle innspillinger. Gimse har gjort omfattende turneer i Skandinavia, har spilt med orkestre verden over og har gitt konserter på mange av verdens mest prestisjetunge konsertscener. Berit Opheim er tidligere medlem av Trio Mediæval, og har samarbeidet med en rekke musikere og ensembler. Hun var Nattens Dronning og Papagena i folkeversjonen av Tryllefløyta, og har vunnet Landskappleiken fire ganger. Hun har også gitt ut flere soloalbum og deltatt på rundt 50 plateinnspillinger. Opheim er førsteamanuensis, og har undervist ved både Ole Bull Akademiet på Voss, Griegakademiet i Bergen og Norges musikkhøgskole i Oslo, noe hun også ser på som en sentral del av sitt virke.

Vinneren annonseres 31. oktober. Nordisk råds musikkpris har blitt delt ut siden 1965, og har som mål å anerkjenne skapelse og fremføring av musikk på et høyt kunstnerisk nivå. Annethvert år gis prisen til et verk av en levende komponist, og annethvert år går prisen til individuelle musikere eller grupper– i år ut til det siste. Mer om tidligere års vinnere her.