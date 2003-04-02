Birger Carlsen ny direktør for Festspillene i Nord-Norge

Birger Carlsen vil fra høsten 2003 tiltre som direktør for Festspillene i Nord-Norge. Carlsen kommer fra stillingen som direktør for Vestfold Festspillene, hvor han har vært siden 1999. Han er i dag styremedlem i stiftelsen Norske Festivaler, har hatt flere verv i Norsk Jazzforum, og er også aktiv som musiker og dirigent i diverse sammenhenger. – Jeg gleder meg voldsomt til å begynne i jobben, og få muligheten til å dykke ned i den nordnorske sjela, uttalte han under gårsdagens pressekonferanse i Harstad.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det var et enstemmig styre som mandag 24. februar 2003 tilsatte Birger Carlsen som ny direktør for Festspillene i Nord-Norge. Den ferske direktøren ba da om en ukes tid på seg før offentliggjøring, slik at han kunne orientere sitt nåværende styre og sine medarbeidere først.

Opprinnelig skulle styret for Festspillene i Nord-Norge tilsette ny direktør på sitt styremøte 24. februar. men den gang trakk den innstilte kandidaten seg to dager før styremøtet av personlige årsaker.

— Jeg beklager dette, uttalte styreleder Tove Veierød, som ikke ville røpe hvem den opprinnelige kandidaten var, da vedkommende hadde bedt om anonymitet i prosessen. Hun sa videre at det vil ta i hvert fall fire uker før man kommer fram til ny kandidat, men at hun ikke var bekymret for ansettelsen.

— Vi fortsetter prosessen og regner med å kunne tilsette ny direktør på neste styremøte om en måneds tid, sier Veierød. Det skulle vise seg å holde stikk, og under en pressekonferanse i går var den nye direktøren selv til stede.

I følge Harstad Tidende kommer Carlsen til å være til stede under årets festspill, som tar til 21. juni. Carlsen opplyser at han flytter til Harstad til sommeren, og tar trombonen med. Han tar dermed over for Erik Bugge, som har vært ansatt som midlertidig direktør for Festspillene, etter at direktør Inger Anne Utvåg ba om å bli løst fra sin stilling ved i fjor høst. Utvåg tok opprinmnelig over stillingen etter Tove Karoline Knutsen, men fikk snart et noe anstrengt forhold til flere av de ansatte. Særlig skulle det ha vært konflikter ned festspill-produsent Kjetil Jensberg, som for øvrig har bestemt seg for å ta et pauseår fra og med september. Dermed må festivalen også snart ut på jakt etter en midlertidig produsent.

— Jeg har jo lurt på hva jeg går til, veid mye for og imot, uttalte Carlsen under gårsdagens pressekonferanse. – Det som har talt imot er den åpenlyse personalkonflikten og den dårlige økonomien som preget mye av fjoråret. Dette er jo forhold som tilsier at man burde holde seg langt unna, sa han i følge Nordlys.

Han tilføyde: – Disse tingene har blitt overskygget av hvilket fantastisk arrangement FINN er, og hvilken sjanse dette er for meg til å fornye det. Økonomien skal rettes opp i år og konfliktene er borte. Nå gleder jeg meg voldsomt til å begynne i jobben, og få muligheten til å dykke ned i den nordnorske sjela, sa Carlsen, som ellers understreket viktigheten av fornyelse og det å nå ut til nye publikumsgrupper.

Birger Carlsen er 39 år gammel, og er utdannet ved Hochschule für Musik i Køln på trombone. Han har i følge den samme artikkelen i Nordlys ledet Sandvika Storband de siste tolv årene, og startet i sin tid Storbandfestivalen i Sandvika. I 1990 vant han Spellemannprisen med gruppa Oslo Groove Company, og han har også opptrådt med parodibandet Penthouse Playboys, der Harstadværingen Kjetil Rolnes står i front under pseudonymet Jens Pikenes. Styret i Vestfold Festspillene opplyser at de vil utlyse direktørstillingen i nærmeste framtid.