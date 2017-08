Næringsbyråden inviterer utelivet til samtaleforum

Av

Elektronikafestivalen Sommerøya inviterte lørdag til debatt om vilkårene til utøvere og arrangører innen sjangeren. Det har de siste årene vært flere tilfeller av konflikt mellom næringsetaten i Oslo Kommune og flere av byens klubber med både gjennomførte og foreslåtte nedleggelser.

I fjor meldte Einar Idsøe Eidsvåg seg, i et innlegg på Ballade, frivillig til rollen som nattborgermester.

– Det ligger et uutnyttet potensial i å se på nattelivet som en seriøs næringsaktør. Dette forstår ikke de som styrer byen, skrev Eidsvåg, som også satt i lørdagens panel.

Bakgrunnen var en foreslått stenging av utestedet Blå, der han er medeier, samt stengingen av andre utesteder. Han påpekte også at det knapt finnes klubber for urbane musikksjangre i hovedstaden.

Føler seg sensurert

Under debatten fortalte DJ, musiker og arrangør Jon Ole Flø om klubbkonseptet Redrum som skulle ha vært avholdt på Sentralen i april i år, men ble stanset på bakgrunn av politiets vurderinger i forkant.

– Myndighetene gikk ut og anklaget oss får å lage en rusfestival. Men det var snakk om et helt vanlig kulturarrangement for folk som er interessert i elektronisk musikk. Vi ble sensurert av politiet, som hadde gitt sin innstilling til Sentralen, og det før vi i det hele tatt fikk arrangert noe, sa Flø.

Klubbkonseptet var utsolgt da det ble avlyst to dager før det skulle gått av stabelen.

– Vi vil ikke forbindes med ulovlig rus. Samtidig vil vi heller ikke risikere bevillingen vår, da restaurantdriften vår er stor, og vi er helt avhengig av den, sa drifts- og økonomileder ved Sentralen, Alf-Magnus Reistad, til Dagbladet da avlysningen ble kjent.

Politiet hadde takket nei til å delta i debatten. I sitt tilsvar til Eidsvåg skrev politiet imidlertid: ”Vi i politiet er opptatt av et variert og godt uteliv hvor det er plass til alle. Hvilken musikk de ulike stedene spiller, legger vi oss ikke opp i.”

Ikke i mål

Tilstede var imidlertid byrådssekretær Bettina Thorvik fra byrådsavdeling for næring og eierskap. Hun anerkjente at det har vært – og til dels fortsatt er – utfordringer både når det kommer til kommunikasjon og tillit mellom myndigheter og utelivsaktører.

– Jeg mener vi ikke er i mål, sa hun ved debattslutt.

Oppretter møteplass

Før den tid pekte hun at veien videre bør omfatte vilje til dialog, og fortalte at kommunen derfor har opprettet et forum der aktørene i utelivsbransjen og kommunen skal møtes. Det handler om å få på plass hva hun kalte et mer strukturelt samarbeid.

– Bakgrunnen er diskusjonene de siste par årene som har gått på at en del utesteder føler seg diskriminert på bakgrunn av musikksjangre eller temafester. For meg som byråd er det viktig å sørge for at vi har et mangfoldig, godt og trygt uteliv, utdyper byråd Geir Lippestad til Ballade i etterkant.

Lippestad understreker at det ikke er bra at utelivsaktører føler seg diskriminert.

– Vårt svar på dette er noe bransjen også har uttrykt at de ønsker. Vi setter ned et kontaktforum for å få en tettere dialog og diskutere vanskelige spørsmål som oppstår. Det er åpenbart at restaurant og utelivsbransjen representerer en viktig næringssektor i byen vår.

— Er opprettelsen av dette forumet et tegn på at dialogen har vært for dårlig tidligere?

– Dialog kan alltid bli bedre. Vi har ikke hatt noe slikt kontaktpunkt før. I mitt arbeid som byråd for næring ser jeg frem til å kunne sette meg ned med næring og diskutere helt konkrete problemstillinger slik at vi som kommune kan bli enda bedre på å gjøre vurderinger. Det er ikke noen tvil om at dette forumet vil føre til en bedre og tettere dialog.

I forumet vil det sitte tre representanter fra kommunen samt en representant for hver av organisasjonene Oslo Handelsstands Forening, UTEN, NHO Oslo og Akershus, Virke og Fellesforbundet. Restaurantene er representert med to personer, det samme er utelivet. Arrangørene har fått en observatørplass, det har også vaktvesenet samt ytterligere to personer fra kommunen. Politiet er ikke en del av forumet.

Ønsker like tett dialog som med politiet

Lippestad sier det ikke er naturlig at politiet er representert i dette forumet. De kan inviteres inn hvis forumet ønsker det. Men slik han ser det er politiet allerede en av de aktørene som gir informasjon inn til næringsetaten.

– For at næringsetaten skal kunne vurdere denne informasjonen på en best mulig måte så må vi ha en tett dialog med bransjen. Det er ingen tvil om at vi i dag har en tett og god dialog med politiet. Det vi kanskje har savnet er å ha en like tett dialog med bransjen.

– Motivasjonen er at de som føler de ikke blir hørt skal få en kanal direkte inn til meg. Vi har et felles mål om et mangfoldig og spennende uteliv. Og så er det mange vanskelige spørsmål, som hvem har ansvaret utenfor utestedet? Hva er politiets ansvar opp mot utestedets?

Ny forskrift for utelivet har nylig vært ute til høring. Åpningstidsforskriften som setter rammene for skjenke- og serveringstidene i byen vil bli gitt til bystyret i løpet av høsten. I forslaget foreslås det blant annet differensierte åpningstider. Om dette blir vedtatt er uklart, men ny forskrift vil uansett gjelde fra neste sommer.

Riktig vei

Eidsvåg uttrykte fra scenen at han hadde troen på at kommunens initiativ er riktig vei å gå for både myndigheter og bransje fremover.

– Jeg opplever at byrådets vilje til å lytte absolutt er til stede, og at de har dette på agendaen. Som Thorvik sa mellom linjene, kom disse problemstillingene bardust på dem. Nå er muligheten for å få til noe mer tilstede enn for et år siden, sier Eidsvåg til Ballade etter debatten.