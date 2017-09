Mener førstegangsvelger og musikklinjeelev Hilja Løvvik, som også anser det som en selvfølge at staten tar ansvar for rimelig musikkundervisning.

Av

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg syns miljø er den viktigste saken, fordi det haster med klimahandling. Jeg syns politikk burde handle om hvordan flest mulig kan få det best mulig, og da er det beste vi kan gjøre å ta vare på miljøet.

… og for musikkfeltet?

– For meg er det en selvfølge at staten må ta ansvar for rimelig musikkundervisning, disposisjon av øvingslokaler og konsertlokaler og lignende tiltak som gjør kultur tilgjengelig for alle.

Det må også være mulig å overleve som musiker uten å være avhengig av suksess.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Mye av dagens populærmusikk har overfladisk og destruktiv tematikk, noe som er forståelig, men veldig dumt. Jeg tror det er vanskelig å nå ut med politiske budskap og samtidig lage musikk som folk vil høre på. Allikevel er det populære artister som tar opp viktige temaer i musikken sin og lykkes med det. Noen av mine favoritt-eksempler på dette er Karpe Diem, Solange og Moddi; tre helt forskjellige artister med forskjellige fokusområder, som alle har lyktes stort i å nå ut til publikum med et tydelig budskap formidlet gjennom musikk.

Jeg har også selv forsøkt å skrive mer politiske tekster i min egen musikk, men det er veldig utfordrende. Problemet mitt er nok at kombinasjonen av kunst og politikk gir meg veldig høye forventninger som jeg synes er vanskelig å leve opp til. Men jeg skal fortsette å jobbe med det!

Det er viktig å bruke stemmen sin som artist til uttale seg om saker man er opptatt av. Vi må ikke ta ytringsfriheten vår for gitt.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Jeg er jo som sagt mest opptatt av miljø i valgkampen, og syns det skulle vært mer snakk om det. Selvfølgelig er det et tema, men jeg syns få av partiene tar det seriøst nok.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg er frivillig for Miljøpartiet de Grønne inn mot valget, og har vært en del av skolevalgkampen med Grønn Ungdom. Miljøpartiet har åpenbart den beste miljøpolitikken, men i denne sammenhengen kan det jo også nevnes at MDG vil satse på kunst og kultur, og gjøre det lettere å overleve som kunstner. Med andre ord, MDG vil sikre min framtid, og framtiden til veldig mange andre. Derfor stemmer jeg grønt i mitt første stortingsvalg!

Hilja Løvvik er førstegangsvelger og elev ved Edvard Munch Videregående skole i Oslo.

