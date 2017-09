– Ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg»

Av

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

Fremfor å svare på spørsmålene enkeltvis ønsket manager Lars Hustoft å svare samlet. Her forklarer han hvorfor:

– Jeg synes blandingen av musikk og politikk på visse områder har fungert hemmende for den norske musikkbransjen. Det finnes mange gode ting ved at vi har støtteordninger i bøttevis, men jeg ser også noen direkte negative effekter av at vi har hatt en støtte-økonomi som har holdt kunstig i live en del prosjekter som egentlig ikke har et publikum.

Låtskrivere, artister og plateselskaper i Sverige har ikke hatt de samme økonomiske støtteputene, og det har presset dem til å fokusere på å bygge økonomisk levedyktige prosjekter, og presset dem til å tenke internasjonalt. Det har også presset dem til å samarbeide tett, og involvere seg i hverandres prosjekter. Og selv om vi i Norge idag ser at vi har tatt godt innpå dem i så måte, så er det fortsatt enorme forskjeller i mindset og fokus. Mye av pengene fra våre ”norske” suksesser ender også opp i Stockholm, og de høster sånn sett en viktig del av den pedagogiske effekten av disse.

Når det er sagt, så mener jeg helt klart at støtteordninger også kan spille en viktig rolle for å styrke allerede sunne prosjekter. Det handler sånn sett om forvaltning og parameter som skal innfris for å få innvilget støtte.

Om jeg skal tørre å ønske meg noe fra et politisk valg, bortsett fra å sørge for at vi får tydeliggjort betydelig mer medmenneskelighet, så er det at man øker overføringene til styrking av industribiten av musikkbransjen. At vi øker fokuset på internasjonalisering og å bygge sunne prosjekter utover våre egne landegrenser. Deretter er det viktig at vi sørger for å ta en runde på hvordan vi disponerer de støtteordningene som finnes, samt å få styrket rekrutteringen blant barn og unge som vil noe.

Jeg ønsker å se flere unge kids som løper inn på øvingsrommet etter skolen, for å bli verdens beste rockeband, bli skjiiiitgod på instrumentet sitt, eller å skrive verdens fineste tekster. Ja til flere raringer som tør å lage egne fotspor. Og ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg».

Lars Hustoft er manager og A&R i Starbox

Les også:

– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.

– Større plass for musikkfaget i skolen

– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk

– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

– Diskuterer mye med min datter

– Hør på Valgets Karaokebar!

– Kulturpolitikk har blitt sauset sammen med diskusjonen om norske verdier

– Kultur er et offentlig ansvar

– Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene