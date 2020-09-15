Ba Høie svare om konsertpublikum kan stå på konsert

Den siste måneden har studentstedet Folken i Stavanger hatt utspill om hvor pressa de er under koronaens smittevern. Daglig leder Mariann Bjørnelvs utspill på Facbeook og i lokalavisa Stavanger Aftenblad har skapt bilde av at en by som Bergen kan tillate stående konsertpublikum, mens Stavanger sier nei. Utslaget for inntjeninga hos konsertarrangører, som igjen påvirker de fleste involverte, når de også skal holde navnelister over publikum og ekstra bartendere på jobb, med mer, slår inn stort, mente konsertarrangør Bjørnelv. Én gitt kveld lista hun opp 14 medarbeidere på jobb på 120 publikummere, i tillegg til artister.

Stavanger Aftenblad beskreiv det slik, i intervju med Bjørnelv:

– I andre byer kan publikum stå rundt bordene under en konsert. I Stavanger må de sitte på stoler.

– En helt unødvendig kjepp i hjulene, sa Bjørnelv. Hun mente reglene ble tolket unødvendig strengt i hjemkommunen.

Til Ballade sier helse- og omsorgsdepartementet at

«Kravet om at alle skal ha sitteplass er ikke det samme som at alle skal sitte. Det er et tiltak for å begrense antall personer som er til stede og legger til rette for at folk ikke beveger seg for mye i lokalet.

Kommunene kan velge å vedta strengere regulering enn den nasjonale forskriften, men tiltaket må ikke være mer inngripende enn det som er nødvendig ut i fra smittesituasjonen. Det innebærer at kommunene kan vedta at alle skal sitte på arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.»

I forrige uke nådde engasjementet også Stortinget, da Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg bragte spørsmålet til Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Hvordan tolke regelverket for Folken og andre kulturarrangører med helårsaktivitet, og hva gjør regjeringen for å sikre lik praksis i hele landet?

Bent Høie svarer blant annet at

– Serveringssteder regnes som offentlig sted. Bestemmelsene om arrangementer gjelder derfor på serveringssteder.

I tillegg gjelder reguleringa av serveringssteder, som i hovedsak krever bordservering – i tillegg til avstands- og tak på antall publikum-begrensninger, navnlig én meter, max 200 personer.

– Det innebærer at serveringssteder som har arrangementer skal overholde kravene i forskriften § 13 om antall personer som kan være til stede, avstand og oversikt, sier Høie.

– Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen.

Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, sier at han aldri har sagt ja eller nei til Folkens forslag til løsning.

– De som arrangerer har ansvar for å arrangere innenfor loven sjøl. De tok kontakt for å forhøre seg om hvordan de skulle gjennomføre. Da sjekket vi med Helsedirektoratet, og formidlet at arrangementer på et serveringssted må følge den reguleringa som gjelder serveringsstedet. Vi har aldri sagt ja eller nei til Folken, snarere hjulpet til med fortolkninga. Det sier Johannessen til Ballade.no i dag. Han sier også det ikke er noe som i seg sjøl hindrer stående publikum.

– Sjøl om jeg helt ser den store forskjellen. I hovedsak skal publikum holde minst én meters avstand, og den meteren blir jo ikke borte om du fjerner stolene. Utøver det er det ingen fornuftig grunn til å ikke se etter for eksempel en teltløsning for de stående, med servering utenfor, eller noe som løser det.

På spørsmål fra Ballade presierer helse- og omsorgsdepartementet dette:

Smittevernoverlege: – Trenger klarere regler fra staten

Poenget er, i følge smitevernoverlegen, at det er ikke Stavanger som har gjort noen strengere fortolkning.

– Jeg kunne ønske meg at reglene var mer forklarende fra direktoratet i utgangspunktet, så ikke vi brukte tida på så mange spørsmål. Vi skal jo drive med smittevern, målet er ikke at det skal gå masse tid med på alle mulige tolkninger. Han viser også til det han mener de formulerte til konsertarrangøren tidligere, som gjentas i ministerens svar, om at arrangør er sjøl ansvarlig for å holde seg innafor forskrifta.

Ballade har hatt kontakt med Bjørnelv i løpet av tirsdag, uten at hun rakk å kommentere ytterligere.