– Hør på Valgets Karaokebar!

Sangeren Nosizwe bidrar med musikk og t-skjorter med politiske budskap for at flere skal kunne ta informerte valg i valgkampen.

Av

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Det viktigste for meg er asyl- og innvandringspolitikken. Måten dette området jobbes med signaliserer mye om hva som er galt med vårt samfunn. Det er essensielt at vi beskytter og jobber for å styrke blant annet den europeiske menneskerettskonvensjonen. Uten gode avtaler som reflektere gode, universelle verdier, vet jeg ikke hva slags samfunn vi jobber så hardt for å beskytte.

… og for musikkfeltet?

– Vi burde blant annet få til et løft for kunstnerøkonomi, og derfor trappe opp mot målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Vi burde skape en åndsverkslov som sikrer rimelig rett til vederlag og uten at rettighetene automatisk overdras til oppdragsgiver, slik regjeringen foreslo før sommeren. Vi må sikre gode rettigheter til selvstendig næringsdrivende kunstnere i NAV!

Her syns jeg SV leder kampen om å sikre gode rettigheter til kulturfeltet! Heia dem for å være foregående på dette, viktige området.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Musikk og kultur kan kommunisere på en måte ren politikk og diplomati ikke kan. Det kan engasjere og mobilisere. Jeg syns det er bra når kreative mennesker bruker de verktøyene de har for å belyse viktige tema.

Her er for eksempel et verktøy som Valgets Karaokebar genialt. Fanfare har samlet en dyktig gjeng som bruker sitt artisteri til å lage en plattform folk kan bruke for å sette seg bedre inn i politiske saker og engasjere seg. Det er ikke alltid lite lett å skjønne hva som foregår ved å følge valgkampen. Og det er viktig at folk tar informerte valg. Så: Hør på Valgets Karaokebar! Digg musikk om politikk.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Jeg savner en grundigere debatt som handler mer om praktiske løsninger ovenfor reelle utfordringer og ikke en debatt hvor nesten alle er i forsvar mot FrPs mange utspill. FrP vant innholdet i innvandrings- og asyldebatten for lenge siden, og er du premissleverandør for diskusjonen, har du allerede vunnet debatten.

Venstresiden MÅ sette nye premisser. Og de må mene det! Altså, ikke være med på å vedta en FrP-ledet asyl- og innvandringsstrategi på Stortinget. Jeg sier derfor: Ja til en venstreside med ordentlig, sosialistisk og humanitær politisk orientering.

I tillegg synes jeg at det er generelt lite kulturpolitikk på agendaen.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg bruker t-skjorter som jeg får kjøpt på populist.no. Jeg bidro til Valget Karaokebar. Jeg svarer på intervjuer som dette! Jeg gjør så godt jeg kan for å holde meg informert, selv om jeg ofte vil bare stikke fingrene i øra. Jeg hadde en ryddig og rar diskusjon med en høyredame på lørdagskvelden, som jeg skal skrive om, hehe. Jeg skulle bomme en lighter. Det var bra! Man må vite hva den andre siden mener og øve på å være uenig på en god og respektfull måte.

Nosizwe er artist, produsent for Fargespill og statsviter

Les også:

– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.

– Større plass for musikkfaget i skolen

– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk

– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

– Diskuterer mye med min datter