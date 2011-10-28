Populærmusikk

Trondheim Calling kaller

28.10.2011
- Red.

Søknadsfrist går ut 1. november

I januar ble , arrangert på Byscenen og Brukbar i Trondheim. Arrangementet, som ønsker å stimulere utviklingspotensialet til Midt-Norsk musikkeksport både på utøver- og bransjesiden, har i ettertid fått treårig prosjektstøtte fra Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Arrangementet skal hjelpe unge og nye artister å band med å komme fram i lyset, og generelt synliggjøre og skape et treffsted for framtiden av Midt-Norsk musikkproduksjon.

Det er her du kommer inn i bildet.

Om du/bandet ditt oppfølger følgende kriterier, er kan du søke om å få spille på Trondheim Calling:

— Artist må ha sitt hovedvirke i Sør eller Nord-Trøndelag.

— Unge og uetablerte artister under 27 år prioriteres.

— Alle sjangere vurderes.

— Videre så ser jury etter artister med originalitet og eksportpotensial som plate og liveartist, og artister som evner til å overskride og utfordre etablerte sjangerdefinasjoner. Du trenger ikke å ha spilt konsert eller gitt ut plate før, for å kunne søke, men må kunne vise til konkrete planer og ønsker om å utvikle deg som artist

Man kan melde seg på her. Fristen er 1. november.

Relaterte saker

Trondheim Calling logo

Hei, det er Trondheim

Bransjetreffet Trondheim Calling vil bygge eksportkompetansen og samle trøndersk musikkbransje.

Flere saker

Hedda mae parkteatret

Heddas reise mot riktig retning

I sosiale mediers tidsalder er det stadig vanskeligere å finne sin egen vei. Men med de riktige vennene rundt seg,...

Platekompaniet, Oslo City

Bokhandlerkjeden Norli kjøper Platekompaniet

– Platekompaniet som merkevare og organisasjon vil bestå, sier Norli-sjef Johan Baklund til næringslivsavisen E24.

Øyvind Gimse Foto: Trondheimsolistene

Øyvind Gimse får ansvar for klassiskprogrammet til Olavsfestdagene

Gimse er tilsatt i en deltidsstilling, mens Stian Aagaard får det øvrige bookingansvaret for festivalen i Trondheim.