Trondheim Calling kaller

I januar ble , arrangert på Byscenen og Brukbar i Trondheim. Arrangementet, som ønsker å stimulere utviklingspotensialet til Midt-Norsk musikkeksport både på utøver- og bransjesiden, har i ettertid fått treårig prosjektstøtte fra Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Arrangementet skal hjelpe unge og nye artister å band med å komme fram i lyset, og generelt synliggjøre og skape et treffsted for framtiden av Midt-Norsk musikkproduksjon.

Det er her du kommer inn i bildet.

Om du/bandet ditt oppfølger følgende kriterier, er kan du søke om å få spille på Trondheim Calling:

— Artist må ha sitt hovedvirke i Sør eller Nord-Trøndelag.

— Unge og uetablerte artister under 27 år prioriteres.

— Alle sjangere vurderes.

— Videre så ser jury etter artister med originalitet og eksportpotensial som plate og liveartist, og artister som evner til å overskride og utfordre etablerte sjangerdefinasjoner. Du trenger ikke å ha spilt konsert eller gitt ut plate før, for å kunne søke, men må kunne vise til konkrete planer og ønsker om å utvikle deg som artist

Man kan melde seg på her. Fristen er 1. november.