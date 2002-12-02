Racing Junior-fest på So What

Racing Junior feirer seg selv med en egen kveld på So What i Oslo tirsdag 3. desember. – Etter to og et halvt år har vi spredd musikken vår over hele verden, og flere av artistene våre har fått bra avtaler med kule labeler i utlandet, uttaler Claes Olsen i Racing Junior i den forbindelse. I januar kommer en ny EP med St. Thomas, mens Kristiansandduoen Merry November er selskapets nyeste signering.

En rekke av artistene på det vesle, norske selskapet har etter hvert fått egne avtaler med forskjellige attraktive selskaper utenfor Norges grenser. St. Thomas har i dag kontrakt med City Slang, Ai Phoenix på Glitterhouse, mens Salvatore befinner seg på Rocket Racer.

I pressemeldingen fra Racing Junior i forbindelse med tirsdagens konsert opplyses det ellers at Hello Goodbye er nominert til årets artist i Nøjesguiden, som er det svenske mnoderbladet til norske Natt og Dag. Det norsk-svenske bandets debutalbum på Racing Junior, «Heart Attack», som kom ut i Sverige og Norge denne våren, slippes i hele Europa 27 januar.

— Etter en serie med tre Londonkonserter til stormende jubel i slutten av oktober, har vi store forventninger til særlig Storbritannia, hevder Claes Olsen. – NME har også lagt sin elsk på bandet, med å ha dem på sin «ON Top Ten»-liste. Hello Goodbye er noe så sjeldent som et nordisk allstar-band bestående av Lisa fra Sverige, Johannes fra Finland/Sverige og Alex og Frode fra Norge. Her er skjøre melodier, punkpop, skranglete gitarer, jente/gutt på vokal, samt en trommeslager som står og spiller.

Racing Juniors ferskeste band heter ellers Merry November. De omtales som en «drømme-pop-duo» fra Kristiansand, og består av Charlotte Ronja og Andreas Knudsen. Live har de siden starten opptrådt som et femmanns-band, noe de også gjorde under en fin konsert under dette årets by:Larm i Kristiansand. Andreas Knudsen har vært med i duoen 10th Floor Orchestra sammen med Ring, har spilt i Emily Lang, og drev soloprosjektet Magnetic Tapes. I sistnevnte medvirket folk fra Palace of Pleasure, Salvatore, Cinnamoon, Ai Phoenix, Slowburn og St. Thomas. Både Merry November og Hello Goodbye vil opptre under tirsdagens konsert, sammen med en ikke nærmere spesifisert «overraskelse».

Dørene åpner klokken 21 for den offisiellle delen av konserten, mens det noe tidligere på kvelden blir forhåndslytting for spesielt inviterte på den kommende EPen til St.Thomas, som er tilbake fra Nashville hvor han har spilt inn sitt tredje album med Howe Gelb (Giant Sand), Tony Crow (Lambchop), Matt Swanson (Lambchop), Jeremy Barnes (Neutral Milk Hotel/Bablicon), samt Bosse og Espen Mellingen fra Ai Phoenix. Den nevnte EPen skal slippes 20. januar 2003, mens utgivelsesdato for St. Thomas-albumet er satt til 24. mars. Musikerne har ialt spilt inn 22 låter under oppholdet, inkludert coverversjoner av før nevnte Rings «Don’t Believe In A Mushroom» og Creedence Clearwater Revival-klassikeren «Who’ll Stop The Rain», men hva som vil dukke opp på albumet, er i følge hjemmesidene til Racing Junior fremdeles ikke avklart.