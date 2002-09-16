Salvatore krydret høstutstillingen

Salvatore får virkelig svingt seg om dagen. Produksjonshjelp fra Tortoises’ John McEnitre har gitt høye terningkast i stort sett alle aviser, plass på samle-CD fra det velrenommerte musikkbladet The Wire og utvidet turnévirksomhet. Sist onsdag spilte de jaggu på høstutstillingen også. Tre ganger på en dag!

Med utgivelsen «Tempo», som ble sluppet i Norge den 19. august, har Racing Junior-signerte Salvatore for alvor satt seg i respekt med en mer perkussjonsorientert, men fremdeles behagelig prog-monoton instrumental rockeplate. Salvatore klarer å skape subtile musikalske digresjoner underveis, og hente seg pent inn igjen til hovedtema, og godt er det – ellers hadde musikken deres fort blitt kjedelig. Men det er altså ikke tilfellet.

I tillegg til oppmerksomheten fra The Wire, har også det engelske selskapet Earthworm lagt sin elsk på Oslobandet, som får hele tre låter trykket på labelens siste «best akkurat nå»-skive. Også i Japan er det økende interesse for det norske dronerock-bamdet, etter at Salvatores to foregående plater har kunnet oppvise pene salgstall: Nå er det nemlig planer om å sette ut «Tempo» i lyttestasjoner i samtlige HMV og Tower Records-butikker i hele Japan. Denne attraktive reklameplassen er vanligvis forbeholdt de riktig store artistene, og når ut til enormt mange mennesker.

— Dette er nytt for meg, men selvfølgelig veldig hyggelig, sier Ola Fløttum, da Ballade kunne fortelle ham gladnyheten. – «Jugend – a New Hedonism» er den av platene våre som har solgt dårligst i Norge, og best i Japan, så det blir spennende å se hvordan «Tempo» blir mottatt der.

I forkant for utstrakt turnévirksomhet i Norge, var Salvatore altså å finne på høstutstillingen, der de spilte tre forestillinger sammen med gruppen De Utvalgte. Bakgrunnen for dette var at Salvatores album «Jugend – A New Hedonism» var soundtracket til forestillingen «Oh thank heaven for September 11». Regien sto Fakta Morgana for, mens De Utvalgte presenterte forestillingens visuelle element. – Det var stappfullt under første fremføring, og det virket som folk lyttet til de sterke tekstene. Stykket ble avbrutt midt i, hvorpå det ble åpnet for diskusjon rundt tematikk og form mellom oss utøvere og publikum. Desverre trodde noen at stykket dermed var over, og gikk glipp av siste del. Til tross for den noe sensitive tematikken, har vi bare fått fine tilbakemeldinger fra folk, forteller Fløttum, som også finner tid til å spille i The White Birich, og i fjor ga ut et svært fint soloalbum under navnet Portrait Of David.

Ellers er Salvatore USA-aktuelle med slipp av sin forrige plate, «Fresh», om ikke lenge. Den skal gis ut på den superhippe etiketten Rocket Racer,og det ryktes er bekreftet at kanadiske Black Heart Procession kommer til å remixe en låt.

På spørsmål om hva de har gjort riktig for å få alt til å klaffe for seg, mener Fløttum at det har vært viktig å holde på det litt sære og eksentriske i Salvatore: – Jeg er helt inneforstått med at vi har vært uklare, og er enig med kritikerne om at vi til tider har vært umulige å forstå noe videre av, men vi har allikevel holdt på den formen vi har trodd på, og latt den utvikle seg. «Tempo» er vel en utkrystallisering av hva Salvatore handler om så langt, og er mye mer tilgjengelig enn for eksempel «Jugend», sier Fløttum.

Den observante TV-titter vil også kunne vurdere bandets siste video, «Easy», når den debuterer på ZTV i løpet av denne uken. Til helgen stiller Salvatore også under Sement-festivalen på Betong i Oslo.