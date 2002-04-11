Hello Goodbye: – Rufsete, sjarmerende garasjepop på Rockjubileet

Et av høydepunktene for mange av de tilreisende og lokale publikumerne og delegatene på helgens feiring av Norsk Rockforbund, blir det inter-nordiske kunst-kollektivet Hello Goodbye. Bandet står midt inne i en hektisk turneperiode med jobberher hjemme. Om kort tid drar de også på en mindre turne i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge med det populære lesbiske og post-riotgirl discobandet Le Tigre.

Hello Goodbye gleder seg også til å opptre i Oslo i helgen under markeringen av jubileet til Norsk Rockforbund.

— Det som jeg først og fremst forbinder med Norsk Rockforbund er den nå nedlagte musikkavisen Rock Furore. En kompis av meg jobbet også der som sivilarbeider en periode, ellers vet jeg ganske lite om hva organisasjonen holder på med, sier gitarist Alex Kloster-Jensen i svensk-norsk-finske Hello Goodbye og helnorske The Ricochets.

Større oppgaver venter også snart på bandet.

— Vi gleder oss veldig til å turnere sammen med det amerikanske bandet Le Tigre. Bandet var i utgangspunktet ukjent for de fleste av oss. I etterkant har jeg hørt et par låter og det var «fett», erklærer Kloster-Jensen.

— Det er veldig bra for oss å få en slik sjanse. Det går veldig bra for Hello Goodbye om dagen. En av jobbene med Le Tigre er i Hamburg, der det kommer et tysk plateselskap for å høre på oss for å avgjøre om de vil gi ut platen vår. Til sommeren håper vi på å gjøre festivaler i første rekke i Norge og Sverige. Til høsten blir det Europa-turne; i første rekke i Sverige og Tyskland, forteller gitaristen.

Etter det Ballade kjenner til er plateselskapet som det her snakk om den anerkjente og ganske så trendy tyske postrock, elektronika- og avanthiphop-labellen Kitty Yo, som allerede har egensindige artister som Gonzales, Peaches, Taylor Savy, Tarwater, Raz Ohara og Laub på rosteren sin.

Kreativiteten spirer hos bandet som nylig slapp albumet «Heart Attack» (Racing Junior/Universal), og singelen «Cheesecake» (Boof). De ble i sin tid oppdaget av Smalltown Supersounds Joakim Haugland som slapp singelen «African Nights» allerede i 1999, og senere jobbet aktivt med å finne en bra utgiver for bandets album. Flere av medlemene har for øvrig bakgrunn fra forskjellige kunstskoler.

— Hello Goodbye er inne i en veldig bra periode. Vi holder på å skriver nye låter som vi skal prøve ut de nærmeste dagene nå her i Gøteborg. Jeg og Frode har jobbet litt med noe av dette når han har vært i Oslo, men ellers blir det spennende å få prøvd ut dette med fullt band, sier Alex Kloster-Jensen.

— Jeg trives veldig godt med å spille i Hello Goodbye. Jeg kjenner alle fra før som hyggelige folk. Frode Fivel som også spiller gitar her er en av mine beste kompiser. Vi har også tidligere hatt en del prosjekter sammen og trives veldig godt med å spille sammen.

— Det er deilig å gjøre noe som er så enkelt. Det å ta utgangspunkt i at ting skal være så enkelt som mulig og deretter forsøke å få mest mulig ut av det er veldig inspirerende og en helt annen innfallsvinkel en det jeg har vært vant med og har når jeg spiller med for eksempel The Ricochets. Det hele er veldig nedstrippet og rytmisk basert.

Lørdag spiller det kritikerroste bandet på Norsk Rockforbund sitt 20 årsjubileum.

— Folk bør komme å høre på oss fordi vi er bra. De vil få se noe som er veldig friskt og smart. Det er enkel rock som også har et erotisk tilsnitt. Vi låter ganske likt live som det vi gjør på skive, bare med den vesentlige forskjellen at vi er enda råere. Likheten bygger på at vi alltid har lagt opp til og spilt inn live når vi har vært i studio. Vi vil at det skal låte sånt og har i liten grad benyttet oss av studiofinesser.

Bandet har en veldig likefrem og avslappet fremtreden på scenen, med unntak for en noe sjenert, men likevel tilstedeværende vokalist.

— Lise er veldig søt og sjarmerende. Vi andre er bare artige. Vi er bare oss selv. Det er ingenting hokus pokus med Hello Goodbye.

