Fest for rockidealistene

– Jeg gleder meg veldig til å treffe kjernen av idealister i rock-Norge i forbindelse med helgens landsmøte og konserter på Betong i Oslo fredag og lørdag, forteller leder Stein Andreassen i Norsk Rockforbund. Han mener at Norsk Rockforbund har lykkes med å skape seg en sterk posisjon i forhold til både medlemsorganisajonene og den norske forvaltningen. På fredag stiller både kronpris Haakon og kulturminister Svarstad Haugland seg blant gratulantene – sammen med et tyvetalls norske band.

Hva er det største forandringene Rockforbundet har vært i gjennom disse 20 årene?

— Vi har vært i gjennom en radikal omlegging av vår virksomhet – fra å holde på med absolutt alt som har med rock å gjøre til å bare å konsentrere oss om arrangørting. I disse 20 årene som vi har eksistert, har hele rockebyråkratiet spesialisert seg. Rock har fått kulturell aksept i løpet av disse årene. Ingen ler av rocken lenger. Vi har spisset fagområdet i Norsk Rockforbund og blitt langt flinkere på den biten som vi holder på med. Vi har satset mye på arrangøropplæring. Vi har nå et ganske bra faglig nivå, og kan gi gode muligheter for nettverk i arrangørmiljøet. Mange kjenner hverandre fra festivalsamlinger og andre treff. Det samme gjelder bluesbevegelsen. For de som ikke har råd til å reise rundt på alle møtene og treffene som vi arrangerer for våre medlemsklubber, tilbyr vi at Rockforbundet kan reise ned og holde kurs helt gratis, slik at de på den måten skal kunne nyttegjøre seg våre erfaringer og kompetanse, forteller Flekkefjordingen.

Norsk Rockforbund, som i startfasen ble uglesett og sett som en «farlig» organisasjon på kanten av det etablerte kulturellekanon, har nå skaffet seg tillit og aksept som en seriøs og pålitelig organisasjon med rot i folkekultur.

— Jeg synes vi har bra tillit hos våre medlemmer og hos forvaltning og myndigheter, ja. Organisasjonen har funnet frem til en god organisasjonsoppbygging med fagråd som sørger for at vi beholder noe av galskapen fra tidligere, og samtidig har et straight, sakelig ,strategisk orientert styre.

Hva er de største utfordringene for Norsk Rockforbund fremover?

— En hovedutfordring for oss fremover er dette med å øke arrangørkompetansen. Dette blir bare enda viktigere i tiden fremover. Vi pleier å si at vi har masse faglig kompetanse. Mye av utfordringen handler om å ta denne kompetanse i bruk og få den implementert ute hos arrangørene. Ressurser og kraft finnes. Vi må få dem til å ta verktøyet i bruk. Vi er også opptatta av å få gjennomslag for vår tankegang hos Norsk Kulturråd. Vårt markedsperspektiv og publikumsfokus rimer ikke helt med Norsk Kulturråds kunstperspektiv. Vi jobber ellers mye med sikkerhet på arrangementer. Samme kunnskap er relevant for de minste klubbene som for de største festivalene. Vi er også opptatt av svartebørshandel og andre, mindre overgripende enkeltsaker.

Er dere for lite flinke til å markedsføre Rockforbundet utad, slik både bookingsjefen på Studentersamfundet i Trondheim og Hello Goodbyes gitarist antyder i Ballade i dag?

— Det er egentlig ålreit for oss at rockerne og folk flest ikke vet for mye om hva Norsk Rockforbund holder på med. De har sine egne organisasjoner, som det er mye viktigere at de kjenner til. Gramart og Musikernes Fellesorganisasjon er de organisasjonene som musikerne bør kjenne til. Så det stemmer nok absolutt det som Veland og Kloster Jensen sier. Dette er samtidig ikke vår viktigste rolle. Arrangørvirksomhet er ikke blant det mest salgbare. Det er viktigere for oss at vi har god tillit hos arrangørene. Vi holder oss i hovedsak involverte med arrangørvirksomhet. Med 188 forskjellige medlemsforeninger er det slik at vi ikke rekker over alle. Vi er tross alt en liten organsisajon.