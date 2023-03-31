Metteson, Undergrunn og flere norske artister til Roskilde

Fullt program for Nordens erke-festival er annonsert, med Metteson, Tacobitch, Undergrunn og Ash Olsen.

Torsdag annonserte Roskildefestivalen full plakat før sommeren 2023. Mer enn 100 nye navn er lagt til festivalens musikk og kunstprogram – og lokker med verdensnavn som Lizzo, Rokia Kané og Busta Rhymes blant de største. Også Kendrick Lamar, Lil Nas X, Blur, Caroline Polachek, Burna Boy og Rosalía spiller.

Nå står Metteson også på plakaten for hovedprogrammet, der Karpe og Witch Club Satan også har stått ei stund. Hvem som spiller hvilke dager står i dagskjemaet til festivalen her.

I tillegg skriver Roskildefestivalen, via Kulturmeglerne, at flere spennende norske navn er lagt til First Days-programmet, programmeringen av nye og spennende navn som spiller før Roskildefestivalen offisielt åpner festivalområdet. Her finner vi sterk hiphop-representasjon gjennom Ash Olsen og Spellemann-nominerte Undergrunn, i tillegg til bandet Tacobitch.

Med dette er plakaten til Nord-Europas største festival komplett og non-profit-festivalen Roskilde er klar for sin 51. utgave 24. til 1. juli, skriver Kulturmeglerne.

Programsjef Anders Wahrén sier:

– Etter fjorårets store feiring med den 50. utgaven av Roskildefestivalen, starter vi nå en ny fase. Årets lineup er satt sammen for å vise at positiv endring er mulig, noe som gjør Lizzo til det perfekte hovednavnet på festivalen vår og som avslutter på hovedscenen. Det er en åndelig forbindelse mellom hennes ultimate kjærlighetsfest og alle de små detaljene i vår samlede lineup, som er kjent for å være i verdensklasse og alltid overgår forventningene.