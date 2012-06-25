Rap-duoen Equicez’ album «State of Emergency» fra 2003 har fått klassikerstatus i norsk hip hop. Det skulle ta ni år før Cast og El Axel fikk skrudd sammen en oppfølger. Men nå er Stage Of Extinction 2012: Force Majeure snart klart.

Arbeidet har også vært holdt ganske hemmelig. For, som El Axel sier til 730.no: «Vi er lett de to rapperne i Norge som har gått mest på trynet, og det i all offentlighet. Vi har lært av feilene våre, og det siste vi ville var å love gull og grønne skoger til folket om en mulig comeback, for så å måtte leve opp til en hype mens alle står der med armene i kryss.»

Så, med åpne armer, ta i mot første singel «Hardcore Encore».