Revolusjon i ringen

Norsk «battle rap» er blitt en publikumssuksess. Nå inntar Skeez TV Nationaltheateret.

– Vi ville ha inn noe som kunne treffe en yngre generasjon, og som kanskje kunne være sjokkerende i forhold til hva man forventer seg av Nationaltheatret, sier Stine Smemo Strachan, informasjonsansvarlig for Ibsenfestivalen.

6. september opptrer tolv av rapperne fra Skeez TV på Nationaltheateret under Ibsenfestivalen. Initiativet til Skeez TV: Ibsen Edition kom fra teatersjef Hanne Tømta.

– Jeg ser på det som en ære. Det er kult å tenke på at tolv personer fra Skeez TV kommer til å ha dette på CV-en, sier Nils Grønvold.

Chirag Patel i Karpe Diem om Skeez TV: Verbal wrestling

Stor fallhøyde

Grønvold, som går under artistnavnet Nils m Skils, startet opp Skeez TV for tre år siden. Han er tidligere norgesmester i freestyling, og har selv deltatt på store arrangementer i Canada, Australia, England og Sverige.

Til tross for at ligaen har holdt på siden 2009, fant det første offisielle arrangementet sted først i januar i år.

Grønvold sier at han ønsket å forsikre seg om at nivået var anstendig før duellene ble vist offentlig.

– Alle vi som begynte med dette kom fra freestylemiljøet. Mange kjente ikke så godt til skrevne battles. Det tok tid før det sank inn hvor mye tid som kreves, sier Grønvold, som anslår at mellom 50 og 70 rappere har deltatt i ligaen til nå.

Battle på Blå fra Skeez TVs youtube-kanal tidligere i år. Pats One vs Adept.

Les også: Rapperen i dag – Tøff eller tøffel?

Opprinnelig amerikansk

Kampene avvikles i form av dueller mellom to eller fire rappere. Deltagerne organiseres gjerne i ligaer. Normalt fremfører hver av rapperne tre runder på 60 eller 90 sekunder i løpet av en kamp. Alt fremføres acapella.

Den viktigste inspirasjonskilden kommer fra stevner med «freestyle rap». I foreberedte «battles» skrives gjerne teksten på forhånd, men den kan også blandes med improviserte replikker. Det nye formatet trekker veksel på de visuelle omgivelsene fra boksesporten, der publikum står i en sirkel, med konkurrentene i midten.

– Jeg har lenge fulgt med på battling internasjonalt. Forberedte battles har pågått siden 2003, mens formatet hvor man skriver spesifikt for motstanderen tok seg opp i 2008-2009 med Grind Time-ligaen i USA, sier Grønvold.

Fordelen ved å skrive ned fremførelsen på forhånd er åpenbar, ifølge Grønvold.

– Mengden av fyllstoff blir mye mindre når man forbereder seg, sier han.

Over 5000 seere

Skeez TV har hatt fire arrangementer på Blå hittil i år, i tillegg til fire mindre stevner mellom hvert av disse. Det har vært fullsatte lokaler under hvert eneste stevne.

Grønvold mener at ligaen har utviklet seg kraftig, både i utenfor ringen.

– Til å begynne med var det meg og fem venner som battlet hverandre på rundgang. Publikum var venner og kjente som var invitert for å se på. Allerede under det første livearrangementet sto det folk utenfor som ikke kom inn. Det var det å ta ligaen til scenen, som førte til den største forandringen, sier han.

Skeptisk til større arenaer

Skeez TV fyller Blå med en billettpris på 200 kroner. Grønvold er likevel tvilende til å flytte ligaen til større arenaer.

– Det vil sikkert være mulig, men jeg er skeptisk. Det kler formatet veldig godt med den størrelsen som vi har på lokalet i dag. Vi har heller ikke midler til teknikk. Skal vi holde større arrangementer må vi ha mikker og lydmann.

Les også: Platekontrakt henger høyt

Til tross for godt besøk på stevnene, er det største publikummet til Skeez TV å finne på nett. Grønvold publiserer to videoer i uka på YouTube-kanalen battles.no. Klippene blir gjerne sett av mellom 5000 og 10.000 seere.

– Forandrer norsk rap

Grønvold mener at battleligaen har endret rapmiljøet i Norge og gjort det lettere å nå ut til stort publikum for rappere som ikke lager kommersiell rapmusikk.

– Hvis man ønsker å nå ut til mange er en battle noe helt annet enn en konsert. Det er flere hundre i rommet, og flere tusen på YouTube.

Grønvold påpeker at plateselskapene ikke lenger har markedsføringsbudsjett til uetablerte rapartister, og mener dette gjør at norske rappere blir nødt til å lage sine egne kanaler for å formidle musikken. Han vil ikke ut med tall på inntekter fra arrangementene, men røper at det finnes interesse for å annonsere på YouTube-kanalen.

– Lever du av dette på heltid?

– Jeg håper å kunne det. Nå går det endelig i pluss, men jeg har ikke puttet noe i lomma ennå.

Les også: Saboterer for seg selv

Ubeseiret veteran

Alex Molkom, eller Jester, er medlem av Gatas Parlament, og har vært en del av den norske hip hop-scenen i over 20 år. Molkom er en av de mest rutinerte rapperne som deltar i ligaen, og er foreløpig ubeseiret.

Battlerap er en helt annen øvelse enn å opptre under vanlige rapkonserter, mener han.

– Når vi turnerer med Gatas, faller vi i større grad inn i en rutine. Den rutinen brytes voldsomt når man er en del av et battlearrangement. Man er så nervøs som man aldri har vært før i hele sitt liv. Det er en rå utfordring, alt handler om psyke og fremføring.

Krevende øvelse

Molkom har i likhet med Grønvold inntrykk av at battlerap er blitt en måte å eksponere seg på for uetablerte norske rappere.

– Det har blitt mye færre norske hip hop-konserter og jams. Det øvrige konserttilbudet har eksplodert, og publikum dukker ikke opp lenger. Det oppleves ikke som spesielt å gå på vanlige konserter, sier Molkom.

Derfor er battlescenen et kjærkomment tilskudd til hip hop-scenen, mener han. Molkom legger imidlertid ikke skjul på det er krevende å gå i ringen.

– Det er takhøyde for å si veldig ufine ting. Det er sikkert mange som ikke stiller opp, fordi de ikke vil ta i mot dritt om familie og venner. Det er forståelig.