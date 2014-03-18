Lær av Hugh Moffatt

Låtskriverseminar 2. og 3. april i Oslo og Halden.

Norsk Americanaforum (NAM) og NOPA inviterer til songwriter seminar med Hugh Moffatt.

Moffatt er en amerikansk singer / songwriter med lang fartstid og suksess innen Country / Bluegrass / Folksjangeren. Gjennombruddet som låtskriver fikk han i 1975 med Ronnie Milsaps innspilling av “Just in case”, og senere har han levert hits til blant andre Dolly Parton, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash og Alabama

Han står også bak Steinar Albrigtsens “Till the morning comes”, som han skrev sammen med Jonas Fjeld.

I forbindelse med sin Europaturné holder Hugh Moffatt låtskriverseminar i Norge i Kampen Bydelshus og på Rød Herregård i Halden. Mer informasjon her.