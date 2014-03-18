Populærmusikk

Lær av Hugh Moffatt

18.03.2014
- Red.

Låtskriverseminar 2. og 3. april i Oslo og Halden.

Norsk Americanaforum (NAM) og NOPA inviterer til songwriter seminar med Hugh Moffatt.

Moffatt er en amerikansk singer / songwriter med lang fartstid og suksess innen Country / Bluegrass / Folksjangeren. Gjennombruddet som låtskriver fikk han i 1975 med Ronnie Milsaps innspilling av “Just in case”, og senere har han levert hits til blant andre Dolly Parton, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash og Alabama

Han står også bak Steinar Albrigtsens “Till the morning comes”, som han skrev sammen med Jonas Fjeld.

I forbindelse med sin Europaturné holder Hugh Moffatt låtskriverseminar i Norge i Kampen Bydelshus og på Rød Herregård i Halden. Mer informasjon her.

Kristine Tjøgersen.

Internasjonal pris til komponist Kristine Tjøgersen

Tjøgersens verk «Between Trees» er Årets utvalgte verk i International Rostrum of Composers, et forum som har samlet samtidskomponister fra...

Stillbilde fra Neon Vokals musikkvideo til sangen «Soajit»

Ballade Video XXXX: Flammer i blodet og alle hjerters dag

Blodfersk video med Ulver. Og flotte bidrag fra Neon Vokal, Trond Haugmark, Jimmy Smash, Sophía, Tove Bøygard og Tom Roger...

Ha Bo Na korpset på Korpsfest juni

Marsjerer i gatene og feirer flere korpsmusikanter

Korps i vekst fyller hovedstaden.