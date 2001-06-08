Helgenen på hjørnet

De såre og spontane visene til St. Thomas sender ham i år til Roskilde-, Quart- og Emmabodafestivalen, to europaturneer og en norgesturné. Mandag slippes «Cornerman EP» og da kan St. Thomas bli det lille plateselskapet Racing Juniors første plate på VG-lista.

– Jeg lærte meg først å spille gitar da jeg kjøpte en firesporsopptaker og gitar på tampen av 1997, og målet var ikke større enn å kunne sitte på rommet og ha det morsomt, forteller St. Thomas, døpt Thomas Hansen.

Helgenstatusen er på ingen måte godkjent av Vatikanet, men var bare et fint navn som dukket opp da en brukte ordene ”st.” før navnet i en epost til Thomas. St. Thomas oppsto som soloprosjekt sommeren 1999, samtidig med at Thomas var frontfigur i bandet Emily Lang – som ikke kom lenger enn spillejobb på Øyafestivalen 2000 og en demoinnspilling.

Men denne demoen var nettopp ”Cornerman”, tittelkuttet fra EP-en som høres ut som et ukjent, nyoppdaget spor fra Neil Youngs “Harvest”. Allerede er låta a-lista av Petre, og førsteopplaget på tusen er så godt som utsolgt til butikkene. Racing Junior Records har allerede bestilt en dobling av opplaget, og holder denne trenden seg er det ikke umulig at St. Thomas kan komme seg inn på VG-lista.

“Cornerman EP” er første smakebit på høstens album “I’m Coming Home”, oppfølgeren til fjorårets ”Mysterious Walks”. Før det skal St. Thomas med band spille på Roskilde-, Quart- og Emmabodafestivalen i sommer, samt bransjemessen Popkomm i august.

– Jeg hadde absolutt ingen forhåpninger med ”Mysterious Walks”, utenom håpet om å spille for en del mennesker som likte musikken min. Men responsen på plata, som er spilt inn med null kroner i budsjett, har svært dårlig lyd og er både sær og vanskelig å høre på, var helt sinnssyk, synes Hansen.

Denne gangen er budsjettet skrudd opp fra null kroner til at selskapet har råd til å betale produsent Robert Gjønnum fra Ai Phoenix, som ifølge Thomas henter inspirasjon til lydbildet fra nettopp Neil Youngs ”Harvest”. På debutalbumet spilte Thomas alle instrumenter selv, men denne gangen er flere musikanter innom. Men selv om lydbilde og produksjonskostnader er merkbart forbedret siden debuten, vil du neppe høre St. Thomas i heldigital versjon noen gang.

– Jeg vil aldri bytte ut den firespors kassettspilleren min med digitalt opptaksutstyr, gammelt opptaksutstyr låter mye mer ærlig, synes jeg. Se på Elliott Smith; tidligere var jeg verdens største fan, men “XO” hadde så velfrisert lyd at nerven i låtene forsvant. Etter den plata har jeg ikke lenger orket å høre på ham.

Etter albumutgivelsen blir det norgesturné i september, samt europaturné i oktober og november. Og Thomas har allerede fått forsøke seg på turnélivet etter en 12 konserters lang europaturné sammen med Ai Phoenix i Sverige, Danmark, Tyskland, Italia, England og Skottland. Med seks sterke personligheter i en bil med plass til fem var det ikke fritt for at det ble litt gnisninger underveis.

– Høydepunktet var da jeg spilte for vel 150 personer på den ganske hippe londonklubben The Spitz etter å ha kjørt fra Milano i et strekk uten pause. Jeg fikk bare voldsomt god kontakt med publikum, og selve kvelden ble en blanding av konsert og stand up-show, forteller Thomas.

Men rett etter hadde vi en skikkelig nedtur. Bilen brøt sammen på veien til neste konsert i Glasgow, og etter at vi ble tauet til konsertstedet var det innbrudd i bilen under konserten. I tillegg ble bagasjen min med flere flotte cowboyskjorter og medisinen min rota bort, og endelig så punkterer bilen på vei til Manchester.

Thomas har allerede møtt en håndfull autografjegere, men sliter vel ikke med berømmelsens plager ennå. Bortsett fra i Kongsvinger da:

– Jeg var på en hyttetur sammen med bandet i nærheten av Kongsvinger, og en kveld havnet vi tilfeldigvis på et ungdomsarrangement der mange ungdomsband spilte. Vi ble spurt om vi kunne spille og sa ja, men så gikk strømmen. Når da han som spiller trekkspill alene spiller introen på ”Invitation” begynner 20 16-20-åringer å synge med på teksten. Det var helt absurd, men tydeligvis kjøper tenåringene i Kongsvinger St. Thomas, ler Thomas Hansen.

St. Thomas’ ”Cornerman EP” markerer ettårsjubileet for Racing Junior Records. Første året har vært preget av nøysom ekspansjon, og til høsten kommer hele fire album.

– Det tar tid og innsats å bygge opp et plateselskap, men heldigvis er vi alle i en slik situasjon av vi kan drive på med dette samtidig som vi har andre jobber vi tjener penger på. For dette er ennå ikke noe vi tjener penger på, og styrken vår er at vi har vært nøkterne hele veien, sier Claes Olsen i Racing Junior.

Selskapet har i løpet av et snaut år jobbet seg fram til distribusjon i Skandinavia, BeNeLux, Storbritannia, Irland, Italia og Hellas, og jobber videre mot USA, Portugal, Spania, Frankrike og Japan. Til høsten kommer album med St. Thomas, Ai Phoenix, Salvatore og Portrait of David – samtidig som Olsen regner med å skrive kontrakt med enda to nye navn.