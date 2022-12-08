Artister på Googles norske topp 3: Vi søkte mest etter Bilal, Daniel og Maj Britt

Tre musikere på topp i personsøk når Google oppsummerer hva vi søker på på nettet.

– Det har til tider vært slitsomt og utmattende å google meg sjølv så mange ganger om dagen. Digg å sjå at det har gitt resultater! det skriver artist og artigkar Daniel Kvammen til ballade.no når vi spør om det er overraskende å se sitt eget navn i google-toppen.

– Ka i aill verden? skal Stjernekampvinner (2019) Bilal ha reagert med til iFinnmark, mens Maj Britt Andersen lo da Oppland Arbeiderblad ringte:

– Jeg får vel si «Folk er rare», da, ler Maj Britt Andersen.

Bilal Alexander Saab er vokalisten i NorthKid som har vunnet Stjernekamp, deltatt i MGP – og han vant dessuten Maskorama i høst, der også Daniel Kvammen var innom som ulv. I januar skrev VG om hvordan TV-programmene påvirker spredninga av musikken: Bandets ti mest populære låter hadde da mellom 90 000 og 500 000 avspillinger – mens én hadde flere millioner avspillinger, det var «Done Fighting», som Saab fremførte med bandet i «Stjernekamp»-finalen.

Topp 10 nordmenn – Google-søk 2022



Bilal Daniel Kvammen Maj Britt Andersen Stig Millehaugen Øystein Greni Odd Roger Enoksen Nils Jakob Hoff Jarle Bernhoft Mari Maurstad Arne Treholt

– Sjølvsagt veldig stas at det norske folk finn ein enkel gut i fåreklær så interessant at mitt navn befinner seg på lista over topp ti mest omsøkte i staselig selskap med heltar som Tina Turner og Maj Britt Andersen, sier Daniel Kvammen.

– Søketrendene er en kavalkade over året som har gått og oppsummerer sakene som har preget ordskiftet. Nordmenn har benyttet seg av Google for å søke kunnskap og lære seg mer om hva som egentlig foregår. Det kan være om stort og smått, som å sette seg inn i historien om hvorfor Sverige ikke er med i Nato eller for å friske opp kunnskapene sine om hvorfor vi feirer pinse, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander i pressemeldinga.

Maskorama-vinner: Google har ikke opplyst om hvor mange som har søkt på de respektive ordene. Men at toppene på søk på både «bilal» og «daniel kvammen» kommer 19. november tolker vi som at noen hundre tusen TV-seere så artistene komme ut av henholdsvis zombie- og ulvekostyme den lørdagskvelden. Kanskje så mye som en million, men vi får regne med at noen av dem ikke satt med mobilen i hånda, og eller visste hvem artistene var fra før. Maskorama er et NRK-program der kjente mennesker synger fra inne i hele drakter/masker og én etter én avsløres.

Her er noen flere resultater fra Googles topplister for i år:

Topp 10 søketrender i Norge 2022

Wordle Ukraina Tv2 Play Jeffrey Dahmer Flyr Jodix Putin Bilal Johnny Depp Amber Heard



Topp 10 oppskrifter

Kakao Sveler Lammecarre Agurksalat Ertepuré Solbærsyltetøy Margarita Løksuppe Lammegryte Banankake



Topp 10 navn

Putin Bilal Johnny Depp Amber Heard Daniel Kvammen Tina Turner Maj Britt Andersen Clark Olofsson Mika Stig Millehaugen



Hvorfor…?

Hvorfor feirer vi pinse Hvorfor angriper Russland Ukraina Hvorfor er strømmen så dyr Hvorfor streiker lærerne ​​Hvorfor er Taliban i Norge Hvorfor er ikke Sverige med i Nato Hvorfor streiker SAS Hvorfor er diesel dyrere enn bensin Hvorfor jod ved atomulykke Hvorfor flagger vi i dag



Hva er…?