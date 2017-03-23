AktueltPolitikk & debatt

Tre nye ledere i Kulturtanken

Publisert
23.03.2017
Skrevet av
- Red.

De tre avdelingsdirektørene er Ståle Stenslie, Mihriban Rai og June Mariann Breivik.

Kulturtanken har ansatt tre nye avdelingsdirektørenr. Ståle Stenslie er ny leder for avdelingen Forskning og utvikling; Mihriban Rai er ny leder for avdelingen Organisasjon og forvaltning; og June Mariann Breivik skal lede avdelingen Kunst, kultur og skole. Hvem som skal få en fjerde ny avdelingslederstilling er fortsatt uavklart.

Ståle Stenslie jobber nå som professor i kunst og teknologi ved Aalborg universitet i Danmark, har en doktorgrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo hvor han også er kursleder, og leder PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. Stenslie har bred akademisk bakgrunn og erfaring innen tverrfaglig orientert kunst, design, kunstnerisk prosjektarbeid, elektronisk kunst og ledelse, både fra nasjonale og internasjonale arenaer.

Mihriban Raihar har en Master i ledelse, og har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune. Hun har også vært lokalpolitiker som medlem av helse- og sosialkomiteen i bydel Bjerke, og kjenner kommunal forvaltning godt.

June Mariann Breivik kommer fra stillingen som utviklingssjef for e-læring på Handelshøyskolen BI, og har tidligere jobbet som enhetsleder, rektor og undervisningsinspektør i skolen. Hun er utdannet sosiolog, skriver bloggen Tanker, og er forfatter av boka Læring i en digital tid.

– Kulturtanken er den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken, og vi skal være en etat som gjør en forskjell for den oppvoksende slekt. På hvert sitt felt vil de tre nytilsatte lederne bidra til at Kulturtanken når målene om kvalitet, samarbeid og effektiv forvaltning i Den kulturelle skolesekken, sier direktør Lin Marie Holvik til Kulturtanken.no

Fra Rikskonsertenes Samtidsmusikkfestival i 2015 Foto: Lars Opstad

Var det samsvar mellom hva Rikskonsertene ville gjøre – og gjorde?

Ny masteroppgave svarer et betinget ja.

Lin Marie Holvik

Hallo, FolkOrg!

Jeg forstår at det er mye dere ønsker svar på, og jeg vil gjerne si noe om det som nå...

Kykeliky 2016 Foto: Lars Opstad / Rikskonsertene

Hallo, Kulturtanken! Vi lurer på hva som skjer?

Kanskje vi stilte for få kritiske spørsmål, skriver FolkOrg.

Bandet Albatrosh anslår å ha spilt mellom 200 og 300 konserter på skoler. Fra venstre: Pianist Eyolf Dale, saksofonist André Roligheten, digital visualisering: Andreas Palelogos. Foto: Andreas Palelogos

Nye Kulturtanken kan gi mindre jobb for musikere

– Sannsynlig at det blir mindre å gjøre for musikere i Den kulturelle skolesekken, sier fungerende konsertsjef i Kulturtanken Matias...

Rolf Lennart Stensø

Rolf Lennart Stensø blir leder for fagråd for Kulturtanken

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppnevnt det første fagrådet for etaten.

Utsnitt av forsiden på Når musikk gir mening

Ny bok om kvalitet i skolekonserter

Boken Når musikken gir mening, som gis ut i flere gratis nedlastbare format, bygger på DKS-studier fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Solbjørg Tveiten

Mister vi fotfestet nå?      

KRONIKK: Som sultne ulver ser vi ut til aldri å kunne mette vårt eget kikkerbehov. Selvtilfreds slår vi ring om...

NY JOBB: Kathrine Synnes Finnskog i en sal som pusses opp. I sin nye jobb skynder hun seg for å rekke åpning på hundreårsdagen til et hus mange i Ålesund har et forhold til.

Fra Music Norway til hundre år gammel kino og teater i hjembyen

Eksdirektør Kathrine Synnes Finnskog flytta hjem for ny jobb i konsertselskapet Momentium.

Bjørn Alterhaug Quintet

Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

ESSAY: Musiker, komponist og pedagog Bjørn Alterhaug diskuterer hvordan «verktrohet» har kunnet virke styrende i høyere utdanning og musikk generelt,...