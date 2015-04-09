Regionale kutt reverseres

Svenske politikere øker støtten til regional kulturvirksomhet med 15 millioner kroner, like mye som tok ut av budsjettet i fjor høst.

Den svenske regjeringen gjorde i fjor et kutt på 15 millioner kroner i støtten til regional kulturvirksomhet.

Kuttet var først tiltenkt kulturtidsskriftene, men etter omfattende protester fra landets kulturliv, ble dette omdisponert og kuttet falt i stedet på støtten til regionene.

I et innlegg i svenske DN skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke i dag at de 15 millionene blir hentet inn igjen ved budsjettframlegget den 15. april.