Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken foreslås lagt ned

25.11.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Samtidig som norsk musikkliv feires med brask og bram, står to av de eldste institusjonene i norsk musikkliv i fare for å bøte med livet. – Den foreslåtte nedleggelsen av de to korpsene vil ikke bare innebære et tap av nærmere seksti musikerstillinger, men vil også få store konsekvenser for det sivile kulturlivet, sier en engasjert Thomas Rimul til Ballade. – Forsvarets musikk er for mange unge musikere det første møtet med det profesjonelle musikklivet, og yter dessuten en betydelig innsats også utenfor de ordinære scenene. Forslaget om nedleggelse vil innebære at Forsvaret bare sitter igjen med tre musikkorps, mot syv i 2001.

— I henhold til sedvane på denne tiden av året ønsker forsvaret å kutte i sitt rike kulturtilbud, og i år rammer det Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken, sier dirigent Thomas Rimul til Ballade. – Dette er to av de eldste institusjonene i norsk musikkliv, og Marinemusikken var i over et århundre den eneste utdanningsinstitusjonen for blåsere i Norge.

Rimul legger vekt på at korpsene også spiller en stor og aktiv rolle for det sivile kulturtilbudet.

— I dag er forsvarets musikk av de mest aktive kulturleverandører utenfor de ordinære scenene – gjennom sine tilbud til for eksempel skolebarn og ungdom, og ved eldre- eller sykehjem, i tillegg til de vanlige konsertseriene som tilbys, forteller han. – Produksjonsraten, målt i antall konserter, er formidabel i forhold til de stramme budsjettene korpsene disponerer, og de dekker store geografiske områder i sitt årlige virke gjennom sin konsertering i distriktene.

Thomas Rimul avtjente selv førstegangstjenesten som musiker ved Forsvarets Musikk Trøndelag i 1990-1991. Han har vært engasjert der som klarinettvikar, og har også gjestet korpset som dirigent en rekke ganger. Han er i dag kunstnerisk leder for sinfonietta- orkesteret Ensemble Ernst, og har ellers gjestet flere av Nordens ledende samtidsorkestre.

— Ved en nedleggelse forventer forsvaret å spare 28 millioner, sier Rimul, – Foruten at vi mister nærmere seksti musikerstillinger, vil det også innebære store konsekvenser på mange områder. Marinemusikken er eneste profesjonelle aktør i Vestfold fylke, og musikerne derfra bærer mye av det frivillige musikklivet i fylket.

Thomas Rimul mener videre at ringvirkningene ved en nedleggelse også vil være store for det profesjonelle musikklivet.

— Forsvarets musikk er for mange unge musikere det første møtet med det profesjonelle musikklivet, og har stor betydning som skolerende og dannende institusjon både for instrumentalister, dirigenter og solister. Selv om korpsene kun har rundt tredve fast ansatte, skaper de arbeidsplasser for mange norske musikere i de fleste sjangre, forteller han.

— På den andre siden – det hadde jo vært fint med en penguinrakett eller to, avslutter Rimul ironisk.

Ballade hadde i 2001 en rekke artikler om situasjonen for Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand, som den gang ble foreslått nedlagt. Forslaget vakte stor storm innen hele musikklivet, og avfødte bl.a. en rekke engasjerte leserinnlegg og en stor e-postaaksjon overfor Stortinget. Det hele endte med at Regjeringen foreslo at Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet i Halden og Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand skulle få støtte til å drives videre som sivile korps.

Om nedleggelsen av Forsvarets Musikk Trøndelag og Den Kongelige Norske Marinemusikken gjennomføres, vil det innebære at Forsvaret i løpet av snaue tre år vil ha mistet fire av opprinnelig syv korps.

Relaterte saker

Vil kjempe for musikerstillingene

Forsvarets musikksjef Christer Johannesen tror noen korps innen Forsvarets Musikk må legges ned, men lover å kjempe en hard kamp...

Norges Musikkorps Forbund: åpent brev til Godal og Horn

Norges Musikkorps Forbund har for tiden 65 000 medlemmer fordelt på 1650 korps. Som Norges største frivillige kulturorganisasjon følger de...

Korpslederne må på banen!

Dirigent og komponist Rolf Gupta ber i en replikk til John Persen Forsvarets korpsledere om å komme på banen i...

Tore Nordvik

Kulturpolitisk håndslag til militærmusikken

Tirsdag 29. mai overrakte representanter for musikerne i Forsvarets Musikk en uttalelse om framtida for Forsvarets Musikk til representanter for...

Divisjonsmusikken i Halden

Epost-aksjon for divisjonsmusikken

Divisjonsmusikken i Halden har nå startet en epost-aksjon for å hindre nedleggelse. Saken skal avgjøres av Stortinget onsdag 13. juni,...

De første underskriftene er klare

Ballade har nå i samarbeid med Divisjonsmusikken i Halden satt i gang en lynaksjon for bevaring av de to militære...

