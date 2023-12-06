Ung kvinne med langt hår står halvt vendt mot oss, kledd i lang frakk, med hvit rose i hendene hun hoolder på ryggen.
NotisBransjen

Viderefører «takeoff»-hjelp for nye artister

06.12.2023
- Red.

Talentsatsinga Katapult fortsetter i 2024 på Østlandet.

Katapult er programmet for nye musikktalenter på Østlandet. I møte med mentorer, individuell veiledning og nettverk skal nye talenter få hjelp til å gjennomføre prosjektene sine. Under slagordet «Forså bransjen – gå din egen vei!» er nå neste års Katapult-ordning lansert, og musikkontorene på Østlandet søker etter håpefulle artiste.

– Å sette seg inn i musikkbransjen som ny artist kan være overveldende, og jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Gjennom Katapult fikk jeg veiledning som var skreddersydd til mine mål og nå vet jeg nøyaktig hva mine neste steg er. Det sier Sid Hart, Katapult-21-deltaker.

Søknadskjema er lagt ut på musikkontoret.no – felles nettside for alle de regionale musikkontorene som fungerer som kompetansesentra for musikk og musikkbransjeutvikling – denne uka. Katapult er for artister mellom 18 og 25 år.

Programmet er et samarbeid mellom Musikkontorene ØKS og MØST med støtte fra Viken fylkeskommune. Aktivitetshuset Volt (Lørenskog), Villa Cara (Lillestrøm), Tanken (Sandvika), StCroix-huset (Fredrikstad) og G60 (Drammen) er også med i prosjektet.

katapultMØSTØKS

