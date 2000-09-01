Lydlandskap er Rikskonsertenes store satsing denne høsten. Hele femten norske byer og tettsteder får besøk av den spektakulære forestillingen, der det blant annet inngår et dusin musikere, en container, to komponister og en musikalsk arkitekt. Lydlandskap har premiere i Sortland 14. september, og lover stor avslutningsfinale i Tønsberg 30. september.

Helge Gaarder og Kari Diesen er produsenter for prosjektet, som samarbeider tett med lokale ressurser. Rikskonsertenes nettsider melder om stort engasjement på de større stedene, der man for lengst har trukket inn lokalt kulturliv. Både arrangører, musikere, kulturarbeidere, musikkskoler og andre entusiaster skal gjøre sitt til at Lydlandskap blir en kraftig markering av norsk musikkliv. Det vil bli avviklet konserter og forestillinger både innedørs og utendørs.

Kreative krefter

Tolv musikere reiser rundt med Lydlandskap-prosjektet. Det er Bugge Wesseltoft og hans New Conception of Jazz, gitaristen Knut Reiersrud, folkemusikeren Øyonn Groven Myhren, slagverkstrioen SISU, distriktsmusiker Hans Fredrik Jacobsen, technomusiker Per Martinsen, artisten Frost og cimbalom-spiller Laszlo Racz. I tillegg er komponistene Rolf Wallin og Glenn Erik Haugland, samt arkitekt Erik Aasheim sentrale i den kunstneriske utviklingen av prosjektet. Lysdesigner blir Stian Wærenskjold , mens lydtekniker er Atle Sekkilstad.

Lydtivoliet kommer

I tillegg til musikerbussen vil konvoien bestå av en container, som skjuler en gedigen installasjon det vil være mulig for publikum å spille på. Vel fremme tas konvoien i mot av lokale korps, med et bestillingsverk av Glenn Erik Haugland for korps, container og SISU. Containeren rommer dessuten et ”lydtivoli” – en avansert elektronisk lydinstallasjon, som publikum f.eks. skal kunne kaste ball eller skyte med infrarødt gevær. Premiene er lyder utformet av komponist Rolf Wallin. Selve utformingen av lyd-elementene på containeren er gjort av arkitekt og musiker Erik Aasheim.

Det er meningen at den lekende tivolistemningen skal tas videre under den påfølgende innendørskonserten, der musikerne skal fremstå med sine særegne uttrykk, og i tillegg dukke opp i uventede konstellasjoner.

Kreative lokalmiljø

Produsent Kari Diesen sier dette om sine forventninger til prosjektet: – Jeg gleder meg virkelig til å møte det lokale musikkmiljøet, som har vist seg som så utrolig oppegående, og så villig til å gå i samspill med hva vi bringer med oss. Overalt har folk kommet med spennende og spreke ideer, og står på tå for å få dette til på beste måte. Dette er kanskje Rikskonsertenes største satsing noensinne, så det er klart vi er spente på å komme i gang.

Fra nord til sør

Følgende steder vil få besøk av Lydlandskap: Sortland (14. september), Kabelvåg (15), Bodø (16.), Meløy (17.), Steinkjer (19.), Trondheim (20.), Kristiansund (21.), Volda (22.), Sogndal (23.), Ål (24.), 26.september: Skien (26.), Drammen (27.), Bø (28.), Risør (29.) og Tønsberg (30.).