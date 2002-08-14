Kunstmusikk

TONO-pris til Palmar Johansen

Publisert
14.08.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Under en konsert i Grieghallen i Bergen 13. august, ble Bertil Palmar Johansen tildelt 40.000 kroner fra TONO. Komponisten fikk Edvard-prisen for sitt verk «Tors Hammer», som juryen omtaler som et musikkstykke av høy pedagogisk betydning.

Juryen sier følgende om verket til Bertil Palmar Johansen, som er født i Brattvåg på Sunnmøre i 1954:

«I forordet til Marit Selfjords libretto beskrives «Tors Hammer» som en stor symfoni for orkester, kor og solister. Det unike med dette prosjektet er en fadderordning, hvor hver profesjonelle musiker har en amatør ved sin side. Intensjonen har vært å få elevene med i prosessen i nær kontakt med orkesteret.

Juryen konstaterer at opphavsmannen har lyktes særdeles godt i å skape et spennende verk av høy kvalitet, som samtidig tilfredsstiller grunnleggende pedagogiske krav om varierte og morsomme oppgaver med differensiert vanskelighetsgrad. Rammen rundt «Tors Hammer» er norrøn mytologi, noe som gir verket en ytterlig pedagogisk dimensjon.

Komponisten Bertil Palmar Johansen har med oppfinnsomhet, pedagogisk teft og kunstnerisk integritet skapt et verk som fortjener Edvardprisen for beste pedagogiske komposisjon 2001.»

De øvrige nominerte verkene til denne grenen av Edvardprisen, var «Tangentkista» av Torill Vist og «Ressursboka» av Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg.

Ved siden av sjekken ble Bertil Palmar Johansen tildelt Bruno Oldanis vakre Edvard-trofé og et diplom som et minne om begivenheten.

Torsdag i forrige uke ble også Edvardprisen innen pop-kategorien «mindre verk» utdelt. Den gikk til sangen «Med Tiden» av Kari Iveland og Hilde Heltberg, som finnes på albumet «Gull» med Anita Skorgan.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

