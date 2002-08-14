TONO-pris til Palmar Johansen

Under en konsert i Grieghallen i Bergen 13. august, ble Bertil Palmar Johansen tildelt 40.000 kroner fra TONO. Komponisten fikk Edvard-prisen for sitt verk «Tors Hammer», som juryen omtaler som et musikkstykke av høy pedagogisk betydning.

Juryen sier følgende om verket til Bertil Palmar Johansen, som er født i Brattvåg på Sunnmøre i 1954:

«I forordet til Marit Selfjords libretto beskrives «Tors Hammer» som en stor symfoni for orkester, kor og solister. Det unike med dette prosjektet er en fadderordning, hvor hver profesjonelle musiker har en amatør ved sin side. Intensjonen har vært å få elevene med i prosessen i nær kontakt med orkesteret.

Juryen konstaterer at opphavsmannen har lyktes særdeles godt i å skape et spennende verk av høy kvalitet, som samtidig tilfredsstiller grunnleggende pedagogiske krav om varierte og morsomme oppgaver med differensiert vanskelighetsgrad. Rammen rundt «Tors Hammer» er norrøn mytologi, noe som gir verket en ytterlig pedagogisk dimensjon.

Komponisten Bertil Palmar Johansen har med oppfinnsomhet, pedagogisk teft og kunstnerisk integritet skapt et verk som fortjener Edvardprisen for beste pedagogiske komposisjon 2001.»

De øvrige nominerte verkene til denne grenen av Edvardprisen, var «Tangentkista» av Torill Vist og «Ressursboka» av Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg.

Ved siden av sjekken ble Bertil Palmar Johansen tildelt Bruno Oldanis vakre Edvard-trofé og et diplom som et minne om begivenheten.

Torsdag i forrige uke ble også Edvardprisen innen pop-kategorien «mindre verk» utdelt. Den gikk til sangen «Med Tiden» av Kari Iveland og Hilde Heltberg, som finnes på albumet «Gull» med Anita Skorgan.