Bransjen

Heltberg og Iveland vant TONOs EDVARD-pris

09.08.2002
- Red.

Torsdag fikk Kari Iveland og Hilde Heltberg EDVARD-prisen. De to fikk prisen for sitt verk «Med tiden» innspilt på Anita Skorgans album «Gull».

Edvardprisutdelingen fant denne gangen ikke sted på noen av de mange musikkfestivalene. I stedet var det NRKs sommeråpent som hadde gleden av å være stedet for utdelingen av 40 000 kroner fra Tono. Både Iveland og ikke minst Helberg selv er også kjente som sangerinner. Denne gangen fikk de altså prisen for en låt skrevet for noen andre. Den norske Melodi Grand Prix gjengangeren Anita Skorgan fikk gleden av sine medsøstres låtskriverferdigheter.

Juryen sier følgende om verket:

«Med tiden» av Kari Iveland og Hilde Heltberg er en varm ballade hvor tekst og musikk sammen skaper en fin og fortettet stemning. Juryen finner det modig og nyskapende når det kun brukes en eneste akkord gjennom hele verset. Resultatet er en spennende oppbygging, som ikke et øyeblikk blir kjedelig. Refrenget løser opp og skaper en naturlig konklusjon, både tekstlig og musikalsk. «Med tiden» er en perle av en pop-låt, som til fulle viser hvordan man med forholdsvis enkle midler kan skape et vakkert, vemodig uttrykk som vokser ved gjentatt lytting.

Ved siden av sjekken ble vinnerne tildelt et EDVARD-trofé designet av Bruno Oldani og hvert sitt diplom som et minne.

BransjeGenrePopulærmusikkPop

