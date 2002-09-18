Kunstmusikk

EDVARD-pris for musikkdramatikk

Publisert
18.09.2002
Skrevet av
- Red.

Roger Ludvigsen, Gisle Kverndokk og Cecilie Ore er de tre nominerte til EDVARD-prisen for musikkdramatikk, som skal deles ut under Ultimafestivalen i oktober. Prisen går til et nyskrevet, norsk verk som i vesentlig grad bidrar til en scenisk produksjon.

Det er nominert tre verk innen kategorien «Musikkdramatikk». Disse er:

1. «Ayra-Leena». Komponist: Roger Ludvigsen
2. «Vincent van Gogh». Komponist: Gisle Kverndokk
3. «A» – Ein skuggeopera». Komponist: Cecilie Ore.

EDVARD-prisen på 40.000 kroner har navnet sitt etter Norges mest kjente komponist gjennom tidene, og går til opphavsmenn og -kvinner som har levert fremragende musikk og tekst i år 2001.

TONO deler ut i alt seks EDVARD-priser dette året. Rock, pop, samtidsmusikk, musikkpedagogikk, tekstpris og pris for musikkdramatikk. Den endelige vinneren i Musikkdramatikk-kategorien plukkes ut av EDVARDs hovedjury, som i år består av Synne Skouen(Norsk Komponistforening), Kristian Lindeman (NOPA), Peter Tornquist (Norsk Komponistforening) og
Gunnar Roalkvam (NOPA).Leder av hovedjuryen er Philip Kruse (Norsk Musikkforleggerforening).

Prisen blir overrakt vinneren under er forestilling på Black Box, Aker Brygge 3.oktober. Begivenheten arrangeres i samarbeide med Ultima-festivalen.

Tidligere vinnere av årets EDVARD-priser er Nils Henrik Asheim (samtidsmusikk), Jan Ove Ottesen/Geir Zahl i Kaizers Orchestra (populærmusikk, rock), Esben Selvig/Aslak Rakli Hartberg i Klovner I Kamp (tekst til musikk) og Bertil Palmar Johansen (musikkpedagogisk verk).

BransjeFestivalerGenreKunstmusikkOpera / MusikkteaterPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

