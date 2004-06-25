Nominasjoner til pop-EDVARD klare

Unni Wilhelmsen, Folk og Røvere og Magnet er nominert til EDVARD-prisen 2004. Wilhelmsen er nominert for låten «Sober», Folk og Røvere for landeplagen «Utadæsjælåpplevelse» og Magnet for låten «The day we left town». Prisen er på 40 000 kroner og vil bli delt ut i begynnelsen av juli under Kongsberg Jazzfestival.»»Sober» er en original komposisjon der musikken gjennomgående underbygger teksten, Folk og Røveres låt er frisk og fengende og setter seg i øret,» sier juryen, og kaller Magnets låt for intet mindre enn personlig, vakker og storslått.

EDVARD-prisen er oppkalt etter Grieg og deles ut av TONO til opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Den er på 40 000 kroner. Populærmusikk er den første kategorien som offentliggjør nominasjonene for 2004. Det er altså valgt ut tre nominerte komposisjoner, henholdsvis av Unni Wilhelmsen, Folk og Røvere og Magnet.

Om Wilhelmsens ”Sober”, arrangert av Ketil Saunes og hentet fra hennes album ”Hurricane’s eye”, sier juryen:

» «Sober» er en original komposisjon der musikken gjennomgående underbygger teksten. Komposisjonen har spennende form, harmonikk og rytmikk. Arrangementet er dynamisk, med mange raffinerte detaljer. Her er nok en personlig låt fra Unni Wilhelmsen som viser hennes kvaliteter som komponist.»

Om Folk og Røveres ”Utadæsjælåpplevelse” fra platen «Bagateller” heter det at dette er en frisk og fengende låt som setter seg i øret og blir der ved første gjennomhøring. «Den er bygget opp av enkle rytmiske elementer og harmoniske riff som repeteres gjennom hele låten. Den særpregede teksten, tekstuttalen og tonefallet inngår som fullverdige erstattere for den gode melodien. Låten er et strålende eksempel på en hit alle mener noe om. Du enten elsker eller hater den,» sier fagjuryen.

Even «Magnet» Johansens «The day we left town» får skussmål som et moderne og tidløst pop-album der komplekse elektroniske lydbilder og orkestrerte partier møter hverandre. Låten «The day we left town» utmerker seg med godt samsvar mellom tekst og musikk. «Komposisjonen har en utradisjonell form og instrumentering, med en uforutsigbar melodilinje som ender opp i et iørefallende refreng,» sier juryen, og mener at musikken er personlig, vakker og storslått. «The day we left town» er hentet fra Magnet-albumet “On your side”.

Vinneren vil bli offentliggjort i begynnelsen av juli. Prisen blir delt ut under Kongsberg jazzfestival.

I løpet av sommeren og høsten vil TONO dele ut syv EDVARD-priser i kategoriene populærmusikk, vokalmusikk, samtidsmusikk, elektroakustisk/elektronika/installasjon, musikk til annen kunstart og tekst til musikk.

Leder for populærmusikkjuryen har vært Ingrid Kindem.