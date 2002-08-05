Musikkpedagogisk komponist hedres med en Edvard

For første gang skal det deles ut en Edvardprisen i kategorien musikkpedagogiosk verk. Det er TONO som gjerne vil gi et håndslag de som arbeider med komposisjon innenfor musikkutdanningen. Blant priskandidatene finner vi Torill Vist, Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg og Bertil Palmar Johansen.

Det er i år nominert tre verk innen kategorien «Musikkpedagogikk». Prisen går til et norsk verk innenfor denne genren som tidligere ikke har vært særlig fremme i rampelyset.

TONO opplyser i en pressemelding at de på denne måten gjerne vil belønne opphavsmennene til en viktig del av norsk musikkundervisning. Prisen vil – passende nok – deles ut i Grieghallen 13. august, som en markering undet årets store SME-konferanse i Bergen.

Edvard-prisen på 40.000 kroner har som kjent navnet sitt etter Grieg, og går i år til opphavsmenn og -kvinner som har levert fremragende musikkverk i år 2001. TONO skal dele ut i alt seks Edvard-priser dette året, innen kategoriene rock, pop, pedagog, samtidsmusikk, tekstpris og pris for musikkdramatikk. Klovner I Kamp og Kaizers Orchestra er alt blant årets vinnere, og fikk sine priser utdelt under henholdsvis en opptreden i Arendal, og under Quart Festivalen i Kristiansand.

De nominerte verkene i kategorien «Musikkpedagogikk» er:

1. «Tangentkista» av Torill Vist

2. «Ressursboka» av Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg

3. «Tors Hammer» av Bertil Palmar Johansen

I august vil også Edvardprisen innen pop-kategorien bli utdelt. De tre nominerte verkene her er «Heart’s heart» av Kristin Asbjørnsen, Øyvind Brandtsegg og Thomas Dahl i Krøyt, «Med Tiden» av Kari Iveland/ Hilde Heltberg med Anita Skorgan, og «You are the one lalala» av og med Morten Abel.