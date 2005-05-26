Raymond Enoksen: – Fantastisk, «Flemming»!

Komponiststudent ved Norges musikkhøgskole Raymond Enoksen tar de tre studentene bak pseudonymet «Flemming Bye Jacobsen» i forsvar. – Jeg forstår godt hvor vanskelig det kan være for dem å stå frem med navn, siden mange av de personene de omtaler er personer de vil omgås fremover på et eller annet vis, enten som utøvere av verk eller som søkere til midler som disse personene har innflytelse over. I sitt miljø vil de også konstant måtte forsvare seg og sine synspunkter, skriver Enoksen i dette innlegget. Han oppfordrer også til å se på «Flemming»-saken med litt humor.

Av Raymond Enoksen, komponiststudent

Jeg må bare starte med å si at jeg synes ”Flemming Bye-Jacobsen” -opplegget til de tre musikkstudentene var fantastisk. Det føyer seg inn i en lang tradisjon av skribenter som har tatt i bruk pseudonym. Selv om de av herr Arvid Skancke-Knutsen blir kalt feige, så synes jeg at dette må sees på med litt humor. Det er fantastisk at særlig studenter engasjerer seg i denne debatten, det er tross alt de som skal ut i verden som utøvende musikere og komponister.

Jeg er selv student og forstår veldig godt hvor vanskelig det kan være for dem å stå frem med navn siden mange av de personene de omtaler er personer de kanskje omgås eller vil omgås fremover på et eller annet vis. Enten som utøvere av verk eller som søkere til midler som disse personene har innflytelse over.

Den største bekymringen må jo være at de i sitt miljø konstant ville måtte forsvare seg og sine synspunkter. Disse studentene står tydeligvis for det de sier og det er ikke noe poeng i det hele tatt å gjøre slike ting personfokusert. Det viktigste er saken og det offentlige rom er den mest egnede arenaen for denne debatten. De personene «Flemming» omtaler i sine innlegg er tross alt etablerte personer med selvvalgte verv. Synes derfor ikke det er noe problem i å gi dem anonym kritikk så lenge den er saklig, og da særlig ikke hvis det er studenter det er snakk om. Kritikken gikk ikke på person men musikk, og det er det ingen ting i veien med etter min mening. Det er dessverre ikke slik i dag at man kan si hva man mener hele tiden uten at det får konsekvenser. Jeg ser lett for meg at disse studentene kunne få problemer i sin hverdag sto de frem med navn, og synes det er ganske lite gjennomtenkt og forståelsesløst av herr Arvid Skancke-Knutsen å kalle dem feige i sitt svar til dem.

Synes også det er veldig synd at Ballade velger å lage en alt for ironiserende ingress til en veldig seriøs sak. En sak som dessuten etter min mening er noe av det mest velskrevne jeg har lest her. Dette er følsomme emner for mange og kan fort blant for eksempel lærere med ulik oppfatning enn deres gjøres om til en personlig sak. Hadde de vært etablerte musikere , eller personer med et offentlig verv, så kunne jeg sagt meg enig i at det er feigt, men slik som det er nå har jeg full forståelse for at disse studentene valgte å gjøre som de gjorde. Jeg synes heller ikke det er noe poeng i å gjøre slike ting til persondebatter – det gjelder også ”Flemming”s innlegg. Det viktigste må jo være sakene , men noen ganger er sakene 100 prosent knyttet til personer, og da må de jo adresseres.

Det er alltid sunt med debatt og det er herlig å se at ”Flemming” ble kritisk overfalt av Lars Petter Hagen og Rolf Wallin. Det er slik det skal være!. Jeg må samtidig si at jeg er skuffet over at en mann som Rolf Wallin bruker simpel og lite demokratisk retorikk når han bruker begreper som stalinisme i sitt motangrep på ”Flemming”. Dette hører ikke hjemme noen plass. Slike debatteknikker kan vi spare oss for. Jeg er selv enig i mange av ”Flemmings” synspunkter, selv om de etter mitt syn er litt for kategoriske. Ingenting er sort eller hvitt, men det gjelder også den andre veien.

Jeg vil avslutte med å gi honnør til de ”feige”, men så utrolig modige musikkstudentene som orker å dra i gang en litt mer offentlig debatt med holdninger som jeg vet florerer blant musikere og andre komponister. Debatt er herlig! Ingen har krav på sannheten! Jeg håper virkelig at Ballade kommer til å godta pseudonymer i tiden fremover, bare det opplyses at det er et pseudonym, såfremt det ikke er noe personangrep på usaklig basis i innleggene.

Fantastisk morsomt, ”Flemming Bye-Jacobsen”, hvem enn dere er!!

Raymond Enoksen

Raymond Enoksen studerer komposisjon på Norges musikkhøgskole under professor Olav Anton Thommesen. Han har filmmusikk som sitt hovedvirke og harskrevet musikk til den gullrutevinnende NRK-produksjonen «Canada på tvers» , spillefilmen «Sirkel» som kommer i høst, samt en rekke kortfilmer. Enoksen har fått verker oppført av Trondheim symfoniorkester og KORK. Han jobber for tiden med å skrive musikk til en internasjonal dokumentarfilm til HBO, regissert av irske David Kinsella. Bildet er hentet fra Helgeland Arbeiderblad