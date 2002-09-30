– Ny Musikk er mer åpen enn «de moderate»

Anders Eggen, daglig leder i Ny Musikk, reagerer sterkt på Ragnar Söderlinds utspill på Ballade vedrørende Ultima-festivalen og Ny Musikk. – vi i Ny Musikk er mer åpne enn «de moderate», skriver Eggen i dette tilsvaret.

— Ny Musikk har ni lokalavdelinger med ulik aktivitet og egne kunstneriske profiler, forskjellige pedagogiske prosjekter, repertoarutviklingsprosjekter med mange ulike stemmer og arrangerer massevis av konserter i forskjellige settinger. På mange måter er vi mer åpne for forskjellige uttrykk enn «de moderate», fremhever Anders Eggen, som overtok som ny daglig leder i Ny Musikk i april i år.

— Ny Musikk har ingen ideologi som skal utelukke noen komponister. En titt i de siste årsmeldingene vil vise at vi ikke bare holder oss til en liten klikk. Men Ny Musikk ble heller ikke opprettet, og eksisterer i dag heller ikke for å ivareta de moderate stemmene, for de har alltid vært ivaretatt av det bestående, sier Eggen.

— Når så du sist en eksperimentell og nyskapende opera på Den Norske Opera? Hvor ofte spilles de «moderate» komponistene av de store orkestrene eller i mediene, og hvor ofte spilles nykomponert musikk? Svaret på dette spørsmålet viser hvilken vei pengene i musikklivet går og hvem som egentlig blir ranet, påpeker Ny Musikk-lederen.

— Det var blant annet krefter i Ny Musikk som var drivende bak opprettelsen av Ultima, sammen med en rekke andre institusjoner i norsk musikkliv. Det er fullstendig på jordet å si at «det skulle være en samtidsfestival som speilet aktiviteten i Norsk Komponistforenings medlemsmasse», for de var jo bare en av mange stiftere.

Eggen avslutter sitt svar på denne måten: – Ragnar Søderlinds utspill omkring dette er nærmest blitt en årlig foreteelse. Det må være lov å spørre seg hva han vil i Ultima, når hans verker spilles av de store orkesterselskapene, i operaen og i utlandet.