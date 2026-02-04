Janne Stang Dahl

(Foto: Ilja C. Hendel)

Janne Stang Dahl er ny avdelingsdirektør i Kulturdirektoratet

04.02.2026
Kjem tilbake til kultursektoren etter åtte år i leiarstilling i Datatilsynet.

Janne Stang Dahl trer inn i stillinga som avdelingsdirektør for kunstnarisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.

Dei siste åtte åra har ho vore kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i Datatilsynet, der ho også har vore konstituert direktør. I fleire år var Dahl kommunikasjonsdirektør og strategileiar i Kulturdirektoratet (tidlegare Kulturrådet), der ho også har erfaring som rådgivar og behandlar. Ho har leidd organisasjonane nyMusikk og Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), og jobba som sjølvstendig næringsdrivande med rapportar og evalueringar, i tillegg til produksjon og formidling innan kunst og musikk.

Dahl ser med stor interesse på den offentlege debatten om kunsten og kulturen sin plass i samfunnet. Ho ser fram til å jobbe for openheit og kvalitet i tilskotsforvaltninga, fortel ho i pressemeldinga frå Kulturdirektoratet:

– Kulturdirektoratet forvaltar store midlar og eit viktig kulturpolitisk ansvar, og det er bra at søkjelyset er retta mot oss. Den offentlege debatten om tilskotsforvaltning og rolla til kunsten er viktig, og eg vil gjere mitt beste for å synleggjere korleis vi jobbar og kva effekt vi skaper. Krava til forvaltninga er høge, og for å sikre tillit må vi levere openheit, effektivitet, likebehandling og kvalitet.

Dahl går inn i den nye rolla med stor entusiasme, fortel ho.

– Samfunnet treng eit rikt kulturliv, og eg har djup respekt for Kulturdirektoratet og dei uavhengige organa sitt oppdrag. I ei uroleg tid er det viktigare enn nokon gong å verne om eit fritt og uavhengig kunst- og kulturliv.

Dahl tiltrer stillinga etter nærare avtale.

