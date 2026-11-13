Maurseth fullfører natur-trilogi

– No ville eg forlate fjella der eg høyrer til, og utforska ein fjord under høgt press, sier den prisbelønte komponisten. Bestillingsverk som Kodes huskomponist framføres i november.

Kodes huskomponist Benedicte Maurseth urframfører et nytt verk i Kodes Troldsalen i slutten av november.

Musikken kaller hun Harð angr – og den skal være en musikalsk utforsking av Hardangerfjordens akvatiske liv. I en pressemelding skriver Kode at den blir en omsluttende opplevelse i fjorddypet, i Troldsalen.

Benedicte Maurseth fra Eidfjord er den sjette huskomponisten i Kodes årlige satsing på samtidige komponister. De kaller henne en av landets fremste folkemusikere og komponister. Maurseth mottok i oktober Nordisk råds musikkpris for verket Elja, sammen med Kristine Tjøgersen.

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Til Kode har hun laget musikk som føyer seg til de – også prisbelønte – verkene Hárr (2022) og Mirra (2025). Som tredje del i et musikalsk triptykon. Verket kommer som album i 2027.

– Vi er glade for at Maurseth bruker året som huskomponist til å videreføre et større kunstnerisk prosjekt som er både nyskapende, dristig og rørende. Dette blir en spennende opplevelse for publikum, sier Christian Grøvlen, direktør for musikk og komponisthjem i Kode.

Et opprop for rødlistet natur

Inspirasjonen bak det som nå blir et tryptikon, en musikalsk triologi, handler om naturmangfold og økosofi, med utsyn fra Maurseths hjemtrakter ved Hardangervidda i Eidfjord.

Mens konkrete lydopptak fra fjellandskapet og sårbart dyreliv som snøugle, jerv og villrein har vært bærende elementer i de to tidligere verkene, beveger lydbildet i Harð angr seg mot det rike livet i og ved selve fjorden. Korallrev, plankton og et mangfold av dyrearter som spekkhoggere, storskarv, tjeld og niser.

– I den tredje og siste delen ville eg forlate fjella der eg høyrer til, og utforska Hardangerfjorden og alt som veks og lever der i staden. Ein fjord under høgt press, til liks med villreinen, sier Maurseth.

Verket inneholder konkret lyd, brådiktinger, prekomponerte stemmer på tape, og komposisjoner og arrangementer ved Maurseth, som bearbeides videre ut i samarbeid med Mats Eilertsen (bass), Morten Qvenild (tangenter) og Håkon Stene (perkusjon).

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En viktig del av fremføringen er lys og scenografi, som vil forvandle Troldsalen til livet i fjorddypet, med voksende sjøtrær langs bratte fjellvegger.

Prisbelønt komponist og utøver

– For Kode er Maurseths komposisjon en inspirerende, modig og personlig måte å forvalte arven etter våre komponister på. Både Ole Bull, Edvard Grieg og Harald Sæverud skapte på hver sin måte personlige uttrykk med utgangspunkt i folkemusikk og forholdet til naturen, sier Christian Grøvlen.

I løpet av sitt år på Kode har Maurseth tilnærmet seg musikken ut fra temaet «brådiktning», musikk komponert i øyeblikket. Hun har blant annet spilt konserter under Festspillene i Bergen, hatt bestillingsverket Paragorgia på Nordnes sjøbad under Borealis og på Bergen Kjøtt sammen med Ensemble neoN.

I tillegg til Nordisk råds musikkpris, ble Maurseths album Mirra sent i 2025 kåret til et av verdens ti beste folkemusikkalbum av The Guardian og nominert til Spellemannprisen både i Åpen klasse og Årets Komponistpris.

Maurseth har gått i lære hos mesterspelemannen Knut Hamre, og har tradisjonsmusikken fra Hardanger som sitt spesialfelt. Hun har har samarbeidet med kunstnere på tvers av musikalske sjangre og kunstneriske uttrykk, som Jon Fosse, Kronos Quartet, Anne Marit Jacobsen, Nils Økland og Rolf Lislevand. Kode har også laget en presentasjonsvideo av Maurseth og fjorden hun portretter musikalsk: