Bjarte Engeset ny dirigent for DalaSinfoniettan

Den norske dirigenten Bjarte Engeset tiltrer 1. januar 2007 som kunstnerisk leder og sjefdirigent for DalaSinfoniettan. Orkesteret og Engeset har allerede samarbeidet gjennom mange år, og både orkester og administrasjon hadde Engeset som førstevalg for vervene.

Den norske dirigenten Bjarte Engeset tiltrer som kunstnerisk leder og sjefdirigent for DalaSinfoniettan for perioden 1. januar 2007 til 31. august 2010.

DalaSinfoniettan er et profesjonelt, heltidsansatt symfoniorkester i sterk kunstnerisk vekst. Orkesteret er en del av länsmusikorganisasjonen Musik i Dalarna og orkesteret betjener en rekke kommuner i Dalarna med i alt 70 konserter pr. år.

Orkesteret er også en sentral medspiller i Musik i Dalarnas nye «Vinterfest», der den svenske klarinettisten Martin Fröst vil være kunstnerisk leder fra 2007

Bjarte Engeset er født i Ørsta i 1958, og studerte under Jorma Panula ved Sibeliusakademiet. Diplomeksamenen hans i 1989 var en av de beste i Akademiets historie. Engeset har dirigert ledende orkester i Norden, Tyskland og Baltikum. I 1997 delte han dirigentoppgavene med Mariss Jansons under Asia-turneen til Oslo Filharmoniske Orkester. Hans London-debut med Royal Philharmonic Orchestra i 1997 ble mottatt med strålende kritikker. I sesongen 2005/2006 har Engeset dirigert kritikerroste konserter og turneproduksjoner med ledende orkestre i USA, England, og i de nordiske land.

Våren 2006 dirigerer han bl.a. St.Petersburg Filharmonien og Moskva Radio Symfoni Orkester, sistenvnte på turne til Wörthersee Festivalen i Østerrike.

Flere av hans CD innspillinger for Naxos av norsk orkestermusikk (Tveitt og Grieg) med bl.a. Royal Scottish National Orchestra og Håvard Gimse og fiolinkonserter av Sinding og Sibelius med Henning Kraggerud og Bournemouth Symphony, er blitt internasjonale salgssuksesser og har mottatt mange utmerkelser i internasjonal presse.

