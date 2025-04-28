– Saksofon er uglesett som instrument i klassisk musikk

Soran Lind (28) fikk tidlig høre at han kunne glemme å bli klassisk solist. Nå debuterer han i et av verdens mest berømte konserthus.

Allerede som fireåring nektet Soran Lind å gå ut og ake med vennene sine – han ville heller høre nyttårskonserten fra Wien. Siden den gang har han vært en stigende stjerne på den internasjonale, klassiske musikkscenen. Nå debuterer han i Wiener Musikverein, en av verdens mest prestisjefylte konsertsaler.

Bare ytterst få norske musikere har tidligere fått æren av å opptre der.

– Konserten er en stor anerkjennelse, både for Soran som utøver og som representant for norsk musikk- og kulturliv. Å holde en full recital i Wiener Musikverein som saksofonist er rett og slett sensasjonelt, heter det i et presseskriv fra hans management.

I en samtale med Ballade forteller Lind at muligheten er ekstra spesiell fordi saksofonen fortsatt er lite anerkjent innen klassisk musikk.

– Saksofonen er faktisk uglesett i bransjen, spesielt i Norge, sier Lind, og fortsetter:

– Det er ett av få instrumenter som ikke inngår i symfoniorkestrene. Dette skyldes blant annet at instrumentet ikke ble oppfunnet før på 1860-tallet. Enkelte komponister ble faktisk bannlyst for å inkludere saksofon i sine verk.

Til tross for advarsler om at en solistkarriere på saksofon var nærmest umulig, har Lind aldri mistet drømmen.

– Men jeg er jævlig sta. Jeg bestemte meg for å bevise at det går – og bare kjøre på!

Lind debuterte som solist som 17-åring med Jacques Iberts saksofonkonsert sammen med Kringkastingsorkestret. Han har siden spilt på store festivaler som Oslo Kammermusikkfestival, Risør Kammermusikkfest og Oslo Operafestival, og holdt konserter i Norge, Frankrike, Østerrike, USA, Tyskland, Sverige, Danmark, Latvia og Sveits.

Likevel nådde han et punkt der karrieren stanset opp. Etter mange prøvespill og priser, ble det vanskeligere å få oppdrag.

– Plutselig en dag gikk jeg tom for prøvespill, og det ble ekstremt vanskelig å få spillejobber. Jeg har også opplevd å bli blankt avvist.

På spørsmål om hvorfor, svarer Lind:

– Det finnes en konservativ tankegang om at de samme verkene skal spilles år etter år. De mest kjente stykkene er skrevet for fiolin og piano, så blåseinstrumenter har vanskeligere for å slippe til som solister.