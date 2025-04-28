– Saksofon er uglesett som instrument i klassisk musikk

Saksofonist Soran Lind debuterer i Wiener Musikverein, en av verdens mest prestisjefylte konsertsaler, 15. juni.(Foto: Peter Kuzinski)
Soran Lind (28) fikk tidlig høre at han kunne glemme å bli klassisk solist. Nå debuterer han i et av verdens mest berømte konserthus.
Allerede som fireåring nektet Soran Lind å gå ut og ake med vennene sine – han ville heller høre nyttårskonserten fra Wien. Siden den gang har han vært en stigende stjerne på den internasjonale, klassiske musikkscenen. Nå debuterer han i Wiener Musikverein, en av verdens mest prestisjefylte konsertsaler.
Bare ytterst få norske musikere har tidligere fått æren av å opptre der.
– Konserten er en stor anerkjennelse, både for Soran som utøver og som representant for norsk musikk- og kulturliv. Å holde en full recital i Wiener Musikverein som saksofonist er rett og slett sensasjonelt, heter det i et presseskriv fra hans management.
I en samtale med Ballade forteller Lind at muligheten er ekstra spesiell fordi saksofonen fortsatt er lite anerkjent innen klassisk musikk.
– Saksofonen er faktisk uglesett i bransjen, spesielt i Norge, sier Lind, og fortsetter:
– Det er ett av få instrumenter som ikke inngår i symfoniorkestrene. Dette skyldes blant annet at instrumentet ikke ble oppfunnet før på 1860-tallet. Enkelte komponister ble faktisk bannlyst for å inkludere saksofon i sine verk.
Til tross for advarsler om at en solistkarriere på saksofon var nærmest umulig, har Lind aldri mistet drømmen.
– Men jeg er jævlig sta. Jeg bestemte meg for å bevise at det går – og bare kjøre på!
Lind debuterte som solist som 17-åring med Jacques Iberts saksofonkonsert sammen med Kringkastingsorkestret. Han har siden spilt på store festivaler som Oslo Kammermusikkfestival, Risør Kammermusikkfest og Oslo Operafestival, og holdt konserter i Norge, Frankrike, Østerrike, USA, Tyskland, Sverige, Danmark, Latvia og Sveits.
Likevel nådde han et punkt der karrieren stanset opp. Etter mange prøvespill og priser, ble det vanskeligere å få oppdrag.
– Plutselig en dag gikk jeg tom for prøvespill, og det ble ekstremt vanskelig å få spillejobber. Jeg har også opplevd å bli blankt avvist.
På spørsmål om hvorfor, svarer Lind:
– Det finnes en konservativ tankegang om at de samme verkene skal spilles år etter år. De mest kjente stykkene er skrevet for fiolin og piano, så blåseinstrumenter har vanskeligere for å slippe til som solister.
For fire år siden flyttet Lind til Wien for å studere, og opplevde en forfriskende holdning til blåsere.
– Her er det blitt vanligere å ha såkalte «sære» instrumenter i solistrollen. Det er veldig gledelig. Blant publikum er saksofonen svært populær – jeg har fortsatt til gode å møte noen som ikke liker saksofon, sier Lind.
Han sammenligner:
– Det siste året før jeg dro fra Norge, hadde jeg bare to konserter. I Wien hadde jeg 45 konserter det første året. I motsetning til Norge, som har et relativt lite klassisk miljø, er markedet i Tyskland og Østerrike så stort at hvis du er god nok, får du alltid en mulighet.
Eksponeringen kom raskt etter flyttingen: han fikk vise seg frem for et bredt publikum nesten umiddelbart.
– Jeg har alltid drømt om å både studere og bo i Wien. Det er en spesiell by for klassisk musikk – nesten alle de store komponistene har bodd her. Å gå rundt i gatene og føle deres tilstedeværelse, selv om de døde for hundrevis av år siden, er helt spesielt.
På spørsmål om hva som gjør Wien til en større kulturnasjon enn Norge, svarer han:
– Definitivt den lange historien. Og kanskje er det litt cocky å si, men i Norge finnes det langt mindre allmenn interesse for høykultur. Det handler mye om mediebildet. I Tyskland og Østerrike får klassisk musikk mye oppmerksomhet, og selv unge mennesker har et sterkt forhold til opera og symfonisk musikk. I Norge er det mer spennende når en realitydeltaker gir ut en låt.
Lind er nå tilbake i Norge. Etter debuten i Musikverein venter en ny milepæl: debutalbumet hans skal spilles inn på LAWO Classics i 2026. Deretter følger et år fylt av viktige debuter på flere scener.
– Jeg fullførte diplomstudiet i Wien for ett år siden, så nå blir det mye fokus på debuter ulike steder, som Gasteig München og Brucknerhaus Linz.