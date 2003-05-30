Supersilent på Parkteatret

Vel hjemme fra syv konserter i England, og med opptreden på den danske by:Larm-varianten Spot i Aarhus, spiller Supersilent konsert på Parkteatret i Oslo lørdag 31. mai. På spilleplanen senere i år står bl.a. Molde Jazzfestival (19. juli), Øyafestivalen (9. august), den meget viktige Saalfelden-festivalen i Østerrike (30. august) og ærverdige Concertgebouw i Brügge i desember.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Supersilents nyeste album, «6», ble spilt inn over en femdagers periode ved Athletic Studio i Halden.Albumet har, i likhet med forgjengerene «1-3», «4» og «5», vakt adskillig oppmerksomhet hos et kresent publikum utenfor landets grenser, med svært bra anmeldelser i både Sverige, England og USA. Sist søndag ble utgivelsen listet i New York Times` «recommended listening»- spalte med følgende tekst:

«This mysterious Norwegian free-rock quartet recently released an engrossing album of improvisation called «6» (Rune Grammofon). The fourth piece (there are no song titles) starts off with chiming ambient sounds, then gathers weight and velocity as the drummer Jarle Vespestad nudges things forward; near the end, synthesizers build into an elegant electrical storm.«

Også det viktige Alternative Music Guide i USA er full av lovord for nordmennenes siste utgivelse: «Play it over and over, you will still find amazing things in Supersilent’s 6. The level of unspoken understanding, interplay,and clarity of vision in experimentation is now beyond words. In the fourth piece, the group finds an irresistible momentum propelled by Vespestad’s drumming, the kind of freight-train-to-outer-space drive that should send all members of Godspeed You Black Emperor! back to their bedrooms. Supersilent simply does it better, without the irritating poise. Highly recommended to dreamers, droners and avant-rock lovers.»

Også her hjemme har man fåttt øynene opp for det kompromissløse bandets kvaliteter, med terningkast 6 i både Aftenposten, VG og Dagbladet. På tampen av 2002 var Supersilent og Bjørk for øvrig de eneste nordiske artistene som ble funnet verdig en plass, da The Wire og og det engelske kvalitetsselskapet Mute skulle oppsummere noen av tidens viktigste artister på en trippel CD-boks.

Keyboardist Ståle Storløkken er ellers medlem av Terje Rypdals Skywards-trio, mens trompetist Arve Henriksen slapp sitt debut solo-album «Sakuteiki» i fjor, og høstet internasjonal anerkjennelse for det. Han har spilt inn plater med Trygve Seim, Christian Wallumrød og Jon Balke, og er medlem av den engelsk-norske kvartetten Food. Trommeslager Jarle Vespestad har spilt med Nils Petter Molvær, Jon Balke og Tore Brunborg. Helge Sten, aka Deathprod, var tidligere medlem av Motorpsycho, og har vært produsent for bl.a. Jaga Jazzist, Nils Petter Molvær og Motorpsycho. Med Biosphere re-mikset han komponist Arne Nordheims elektroniske verker på albumet «Nordheim Transformed», og han har i tillegg gitt ut noen svært fine soloplater.

Konserten på Parkteatret på Olaf Ryes Plass på Grünerløkka finner sted lørdag 31. mai. Dørene åpner klokken 20.