Silje Nergaard som kulturambassadør

Silje Nergaard og bandet hennes har fått en formell invitasjon om å være med kronprinsparet på deres fire dagers besøk i Tyskland i mai 2002. I forkant av dette legger Norges mest populære jazzsangerinne også ut på en større Europaturné. Midtveis i juni vil hun dessuten opptre på ærverdige Ronnie Scott’s i London en hel uke i strekk.

Silje Nergaard vil under reisen med det norske kronprinsparet opptre for såvel statsoverhoder som representanter for tysk næringsliv. Hennes del av rundreisen finner sted i form av opptredener i München, Düsseldorf og Hamburg. De fire arrangementene er lukket for vanlige publikummere.

Silje Nergaard var en av artistene som mange etterlyste i forbindelse med det norske eksportfremstøtet under Midem tidligere i år, og har med rundt 70 000 solgte eksemplarer av «At First Light» fremstått som en av de mestselgende norske jazzartistene på hjemmemarkedet gjennom tidene. Også det tyske markedet ser ut til å se med velvilje på den norske sangeren. I løpet av fem uker har «At First Light» solgt rundt 12 000 i Tyskland.

Silje Nergaard gjennomførte i november 2000 en svært vellykket turne i Tyskland, der kritikerne ikke akkurat sparte på lovordene. Dette førte igjen til deltagelse på den internasjonale Verve Now 2001-turnneen, som bragte henne ut til publikum i femten europeiske land – deriblant England, Holland, Italia, Belgia, Tyskland og Frankrike.

Men aller først er det altså hennes egen Europaturné som skal gjennomføres. Den starter på Bimhuis i Amsterdam i Holland 4. april, og avsluttes med en konsert på Auditorio Eunice Munoz i Lisboa i Portugal den 24. I mellomtiden vil hun og hennes faste musikere også ha besøkt steder som Mainz, Köln, Hamburg, Leipzig, München og Berlin i Tyskland, samt italienske Milano og sveitsiske Zürich.

En ytterligere internasjonal fjær i hatten for Silje Nergaard denne sommeren er også en hel ukes engasjement ved den legendariske Ronni Scott-klubben i London, der hun vil ta scenen i besittelse fra 18. til 23. juni.